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Медведев о том, как вел себя в матче с Фрицем на итоговом: «Сняться же нельзя»

Даниил Медведев прокомментировал поражение от Тэйлора Фрица на итоговом.

Россиянин уступил со счетом 4:6, 3:6. По ходу матча он бил ракетку, кидал ее и стоял на приеме, держа наоборот.

– О чем вы думаете, когда делаете все это с ракеткой на корте? Что вы ждете в ответ?

– К сожалению, в этот момент у меня ничего не приходит на ум и я ничего не жду. Я становлюсь злым и разочарованным. В этот раз целиком из-за себя, а не из-за кого-то другого. Просто становлюсь очень разочарован самим собой. 

Сложный брейк-поинт. Сорвал удар, попал в линию. Я подумал: «Я упустил матч, мне все равно». Но его надо доиграть. Сняться же нельзя. Так что я просто его доиграл до конца. 

– Вы были удивлены, что Фриц выдерживал долгие розыгрыши и выигрывал их?

– Вообще нет. Сейчас мячи позволяют это любому. Так что я вообще не удивлен.

Так происходит каждый день уже два, три года. Каждая тренировка – борьба. Каждый матч – тоже борьба. Я долго держался. Сейчас я не испытываю никакого удовольствия от того, что нахожусь на корте.

Так что я не удивлен сегодняшним матчем.

– Три двойные: это все-таки эмоции больше или то, что пробуете как-то изменить движение из-за состояния плеча?

– Плечо здесь совершенно ни при чем. Даже не столько эмоции... У всех бывает, у многих теннисистов такое было, что-то потерялось в подаче, ритм на второй. Причем так происходит не всегда – в Шанхае и Пекине, по-моему, я очень мало [двойных] делал, спокойно подавал. В Берси, здесь на тренировках я нормально подаю. А на матче просто меняется просто движение, я не могу его поймать, этот ритм.

Бывает, многие через это проходили, кто-то хуже, кто-то лучше. Надеюсь что просто смогу это исправить.

– Не было мысли по ходу сезона добавить в команду кого-то, например, того же [Горана] Иванишевича, который сейчас начал работать с [Еленой] Рыбакиной?

– Наверное, когда-то кто-то будет. Вопрос в том, что такое специалист по подаче – да, Горан круто подавал, Новак [Джокович] хорошо подает. Но тут вопрос: кто это сможет сделать и зависит это от человека или от меня. Потому что на тренировках нормально подаю и проблем нет. И морально нет такого, что я выхожу и меня прям зажимает – у меня никогда такого не было. 

Но почему-то на второй подаче меняется движение, и я не могу даже может подбросить. Может, как-нибудь возьму кого-нибудь. Пока нет, посмотрим, может быть, в следующем сезоне. Может быть, никогда. Надеюсь, что я просто смогу с нынешней командой это спокойно исправить, и все будет нормально. В карьере каждого серьезного игрока бывают как удачные периоды, так и неудачные.

К следующей игре не представляю, честно, что можно было бы изменить, чтобы выиграть. Точнее, наверное, знаю – надо полностью собраться, отбросить все мысли и идти до конца. Но я не уверен, что у меня сейчас есть на это силы моральные, потому что я устал бороться с чем-то (смеется). Не суть. Поэтому посмотрим. Есть один день завтра – это хорошо. Наверное, если бы играл завтра, то не смог морально. А так этот один день потренируюсь больше, чем обычно, постараюсь сделать побольше вторых подач, потому что проиграть все три матча не хочется. 

Хочется все равно закончить сезон хоть  с какой-то высоко поднятой головой – будь то совсем высоко или чуть-чуть, поэтому попробую.

– Повлияет ли ситуация с мячами на вашу подготовку к следующему сезону? Будете ли вы что-то менять?

– 100%. Это моя цель. Мы всегда пытаемся и попытаемся снова, потому что я чувствую, что все еще могу побеждать топ-игроков. Я мог бы выиграть матч сегодня, если бы был в форме получше или если просто был бы чуть более удачливым и не сделал три двойные ошибки.

Конечно, мы попробуем. Но я не уверен, что это сработает. Мы проведем хорошую предсезонку и посмотрим, что я могу улучшить со своей стороны.

Как я говорил, я чувствую, что я в невыгодном положении, но мне надо что-то с этим сделать. Пока у меня не получилось найти конкретный способ, я ищу решения во время матчей – как в Шанхае, Пекине, даже на US Open. Я могу сражаться и пытаться решить все во время матча.

Сейчас почти все могут выдерживать длинные розыгрыши. Каждый раз, когда я выхожу на корт, я знаю, что придется бить куда угодно. Это не важно. Тактика теперь не играет такой роли. Все сводится к сражению и хорошей подаче.

Медведев поплыл на итоговом: кривляния, штраф на очко, гора двойных

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Медведева
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