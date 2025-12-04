Дмитрий Губерниев: «Абсолютно насрать на тех, кто назовет Потапову предательницей. Такие заявления – несусветная глупость»

Губерниев: если Потапова хочет выступать за Австрию, пусть делает это.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал смену спортивного гражданства Анастасии Потаповой .

Сегодня стало известно, что 51-я ракетка мира будет представлять Австрию.

«Потапова сменила гражданство? Сменила и сменила, это ее право и личное дело. Если она хочет выступать за Австрию, пусть делает это. В своей жизни она разберется сама.

Думаю, это потеря для нашего тенниса. Просто нам нужно создавать такие условия, чтобы подобных ситуаций не происходило. Бывает, когда люди переезжают в другую страну, осуждать их за это не надо. Лично я, наоборот, остаюсь жить в России, а Анастасии предлагаю пожелать удачи.

Мне абсолютно насрать на тех, кто назовет Потапову предательницей родины. Думаю, девушке-теннисистке тем более. Такие заявления – несусветная глупость», – цитирует Губерниева Sport24.

