  • «Хочу, чтобы вернули Санкт-Петербург». Бублик – о городе, где он хотел бы сыграть на уровне ATP
«Хочу, чтобы вернули Санкт-Петербург». Бублик – о городе, где он хотел бы сыграть на уровне ATP

Бублик назвал турнир, который хотел бы видеть в календаре ATP-тура.

11-я ракетка мира Александр Бублик рассказал, что ему не хватает турнира ATP 250 в Санкт-Петербурге, который исчез из календаря тура после 24 февраля 2022 года.

– Вы играете по всему миру и постоянно путешествуете. При этом из-за сложного графика вам вряд ли удается хорошо посмотреть город. Есть ли такое место, которое вы бы хотели изучить получше, но из-за тенниса никак не получается?

– Я столько лет езжу, что, мне кажется, уже посмотрел все, что можно было посмотреть.

– А есть такой город, где вы бы хотели, чтобы турнир появился? Может быть, это место, в котором никогда не были.

– Хочу, чтобы вернули Санкт-Петербург. Если можно одно пожелать – это чтобы вернули турнир ATP в Питере, – сказал Бублик в интервью «Чемпионату».

«Некоторым игрокам грозили: за приезд потеряют спонсорство». Как живет единственный международный турнир по теннису в России

