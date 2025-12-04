  • Спортс
Юлия Сальникова: «На победу на «Больших шлемах» сейчас могут претендовать только два человека»

Мама Циципаса: не сомневаюсь, что Стефанос вернется в топ-10.

Мама Стефаноса Циципаса Юлия Сальникова рассказала, за счет чего ее сын может вернуться на топ-уровень.

– Что должно произойти в его жизни, в его сознании, в его здоровье, чтобы он вернулся на уровень игрока топ-5, который реально претендует на победу на «Больших шлемах»?

– На победу на «Больших шлемах» сейчас могут претендовать только два человека.

А что должно произойти в его жизни? Думаю, в первую очередь, продолжение работы с папой. И со мной.

Это поможет ему вернуться туда, где его место. А будет ли это топ-3 или топ-5, покажет время. А в том, что он вернется в топ-10, у меня вообще никаких сомнений нет.

– Стефанос тоже считает, что на «Большие шлемы» претендуют только двое?

– Думаю, в глубине души у него эта мысль проскакивает. Она проскакивает у всех теннисистов. Если кто-то скажет другое, я просто не поверю.

С другой стороны, Степа меня периодически убеждает заняться физподготовкой. А мне 61 год вообще-то. У меня физическая активность – это прогулки с любимыми собаками. И собаки у меня такие, что после прогулки надо отдыхать. Еще люблю плавать – купаюсь, когда можно и нельзя. Особенно люблю с декабря по март, когда вода самая-самая холодная.

Так вот, он мне говорит: «Мама, если ты будешь делать эту программу в зале, то станешь более выносливой. И я тебе обещаю, что выиграю «Большой шлем».

Вот на это у него надежда, это его стимул – что мама станет здоровее.

– Вы начали заниматься?

– Я человек слова, – сказала Сальникова в интервью Спортсу’’. 

Маму Циципаса задел наш текст. И она сама рассказала о всех игровых (и не только) проблемах сына

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
