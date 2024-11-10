Медведев о том, сможет ли снова бороться за «Большие шлемы»: «Уверенности нет, но обычно у меня получалось перезагрузиться, и я думаю, что получится еще раз»

Даниил Медведев сказал, сможет ли сражаться за «Большие шлемы».

В первом матче на итоговом россиянин уступил Тэйлору Фрицу – 4:6, 3:6.

– У тебя есть внутренняя уверенность, что отдых поможет перезагрузиться так, чтобы в следующем году снова бороться за «Шлем»?

– Уверенности нет, но обычно у меня это получалось, и я думаю, что получится еще раз. Я все еще молодой, поэтому каждый раз, когда начинается предсезон, у меня новые цели, новые желания. Если брать все, начиная с 2019, сезоны, были свои взлеты и падения, но в итоге были крутые сезоны – какие-то лучше, какие-то хуже. Поэтому я уверен, что я смогу еще многого добиться (улыбается).

Выгорание, да, как я и сказал по-английски, это не совсем выгорание... Я просто считаю, что я действительно крутой борец на корте. В своем формате – да, я могу на кого-то злиться. Ну, как Андрей [Рублев] тоже. Андрей может ударить по коленке. Но в итоге мы бойцы, это было с детства. И мы всегда будем бороться до конца – где-то больше, где-то меньше. То есть сегодня это было чуть хуже, чем в других матчах. Наверное, так уже месяца два последних – как US Open закончился, потому что на «Больших шлемах» другой менталитет, ты все отбрасываешь в сторону и идешь до конца.

Но это тяжело делать постоянно. У кого-то получается, у кого-то нет. И я просто почувствовал, что я больше не могу бороться с чем-то, что не зависит от меня – я уже не буду говорить с чем, я слишком часто об этом говорю (улыбается) . И я устал, и поэтому будь как будет. В принципе я играл неплохо – надеюсь, что смогу просто чуть лучше подавать в следующем матче, и тогда я, может быть, выиграю.

– Ты самый возрастной игрок итогового турнира.

– А, да ладно?

– Как ощущение?

– Ни фига себе (смеется). Это очень странно, потому что все-таки 28 лет... Это даже не 31. Наверное, это прикольно. Нужно все-таки собраться и показать, что я самый опытный (улыбается). Смешно, что я и Андрей первые и второй по возрасту – никогда бы не подумал. Попробую это использовать в следующем матче.

Медведев поплыл на итоговом: кривляния, штраф на очко, гора двойных