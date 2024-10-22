1

В теннисе с 2025 года официально легализуют коучинг

С 1 января 2025 года в теннисе повсеместно легализуют коучинг.

Ранее тренерские подсказки были разрешены только на командных турнирах.

В отношении тренерских подсказок будут действовать следующие правила:

  • тренеры должны сидеть на специально отведенных местах;

  • коучинг разрешен только в том случае, если не прерывает игру и не создает помеху сопернику;

  • словесный коучинг разрешен только тогда, когда игрок находится на той же стороне корта, и может состоять из нескольких слов или коротких фраз (разговоры не допускаются);

  • невербальный коучинг (сигналы руками) разрешен в любое время;

  • сохранятся наказания и штрафы за несоблюдение правил.

ITF сообщила, что получила положительную обратную связь после тестирования коучинга и решила ввести его на постоянной основе, чтобы «снизить давление на судей на вышке», «поддержать развитие игроков» и сделать теннис «более развлекательным».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: itftennis.com
logoATP
logoWTA
ITF
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Базель (ATP). Шаповалов борется с Шаном, Бублик сыграет с ван де Зандшульпом, Руне сыграет с Харри, Циципас – с Серундоло, Рублев, Эмбер, Фис вышли во 2-й круг
2416 минут назадLive
Вена (ATP). Де Минаур играет со Штруффом, Тим встретится с Дардери, Зверев, Берреттини, Кецманович вышли во 2-й круг, Давидович-Фокина, Попырин выбыли
2018 минут назадLive
Гуанчжоу (WTA). Синякова, Кристиан вышли во 2-й круг. Эрика Андреева, Рахимова, Аванесян выбыли
120 минут назад
Касаткина о Мирре Андреевой: «Она очень хороший человек и уже такая хорошая теннисистка. А будет еще лучше»
127 минут назад
Токио (WTA). Болтер играет с Хон, Кенин, Андрееску, Таусон, Грачева вышли во 2-й круг, Кудерметова, Фрех выбыли
1438 минут назадLive
Австралийка Джонс и нидерландец Реттгеринг выиграли юниорский итоговый в Чэнду
1сегодня, 09:12
United Cup. Испания попала в группу с Казахстаном и Грецией, США – с Канадой, Германия – с Китаем
сегодня, 08:25
Форлан сыграет на «Челленджере» в Монтевидео. 45-летний экс-форвард «МЮ» и сборной Уругвая дебютирует в профессиональном теннисе
15сегодня, 08:07
Рублев о 27-летии: «Чувствую себя на 19 или 20, а психологически – и того меньше»
12сегодня, 07:28
Зверев о разгроме 18-летнего Шверцлера: «Я проходил через такое. В 17 лет за полчаса проиграл Ферреру в Гамбурге»
3сегодня, 06:23
Ко всем новостям
Последние новости
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51