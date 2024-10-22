В теннисе с 2025 года официально легализуют коучинг
Ранее тренерские подсказки были разрешены только на командных турнирах.
В отношении тренерских подсказок будут действовать следующие правила:
тренеры должны сидеть на специально отведенных местах;
коучинг разрешен только в том случае, если не прерывает игру и не создает помеху сопернику;
словесный коучинг разрешен только тогда, когда игрок находится на той же стороне корта, и может состоять из нескольких слов или коротких фраз (разговоры не допускаются);
невербальный коучинг (сигналы руками) разрешен в любое время;
сохранятся наказания и штрафы за несоблюдение правил.
ITF сообщила, что получила положительную обратную связь после тестирования коучинга и решила ввести его на постоянной основе, чтобы «снизить давление на судей на вышке», «поддержать развитие игроков» и сделать теннис «более развлекательным».
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