Зверев об итогах года: «Это невероятно неудовлетворительный сезон»

Зверев: это невероятно неудовлетворительный сезон.

Третья ракетка мира Александр Зверев подвел итоги сезона после поражения от Феликса Оже-Альяссима на итоговом турнире в Турине. Матч завершился со счетом 4:6, 6:7(4).

– Вы завершите год как третья ракетка мира сразу после Карлоса [Алькараса] и Янника [Синнера]. Это отлично, но, возможно, глубоко внутри вы бы хотели большего. Как бы вы оценили сезон?

– Это невероятно неудовлетворительный сезон. Теннисный год долгий, в нем много взлетов и падений. Но у меня было мало взлетов – финал Australian Open, Мюнхен. А всем остальным я очень недоволен.

– Заглядывая в следующий сезон, что бы вы поменяли в первую очередь? На днях вы упомянули, что у вас было много мелких травм. Это так?

– Приоритетная задача – быть в хорошей физической форме, потому что тогда я могу прогрессировать. Все очень просто. Мне кажется, что за последний месяц я неплохо прибавлял. Я чувствую, что мой уровень рос. Но сегодня он был вообще не таким, как в последние недели.

Я сыграю Кубок Дэвиса, потом возьму паузу, у меня будет время все обдумать. Сейчас я расстроен поражением – и не только им, но и тем, как я сыграл, учитывая свои возможности. Последние пару дней я точно играл лучше. Это расстраивает больше всего, – поделился Зверев на пресс-конференции.