Фриц о предстоящем матче против Медведева на итоговом: «Против него очень неудобно играть. Он сильно замедляет темп матча»

Тэйлор Фриц прокомментировал попадание на итоговый турнир ATP.

«Думаю, если хочешь быть топ-игроком, то надо играть в лучший теннис на самых крупных турнирах, так что это было позитивным моментом [этого сезона]. В этом году я показывал максимум на «Больших шлемах», и это было моей большой целью. А раньше у меня был, может быть, один хороший «Большой шлем» в сезоне, а остальные я проводил не очень».

В первом матче американец встретится с Даниилом Медведевым. Россиянин ведет в личных встречах 1:0.

«Против Даниила, безусловно, очень неудобно играть. Он сильно замедляет темп матча манерой игры и удара по мячу. Он не играет с сильным кручением и не поднимает мяч высоко. Постоянно чувствуешь, что надо его держать выше и создавать темп», – рассказал Фриц.