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Эмбер о том, в Париже что играл на корте №1, а не на центральном: «Я первая ракетка Франции и думаю, что заслуживаю большего»

Юго Эмбер прокомментировал выход в третий круг на «Мастерсе» в Париже.

18-я ракетка мира на первом корте обыграл Маркоса Гирона со счетом 6:3, 6:2 за 59 минут 34 секунды. Дальше француз встретится с Карлосом Алькарасом.

– Я провел очень хороший матч. Корт был меньше, быстрее. Я чувствовал, что был более агрессивным на приеме и подаче, не давал ему дышать ни секунды. Я смог дожать во втором сете, и я рад, что заслужил эту победу. Я играл очень хорошо.

– Вы были расстроены, что ваш матч поставили на этот корт?

– Я был разочарован, потому что думаю, что заслуживаю большего. Я первая ракетка Франции, я тренировался на центральном корте. Это мой любимый турнир, и я был расстроен, что я не играл сегодня там. Но я заслужил быть на центральном корте в третьем круге.

Я хороший, но иногда это используют против меня. Я счастлив, что выиграл этот матч, что заслужил право играть на центральном корте против [Карлоса] Алькараса.

– Когда вы играете так, чувствуете ли вы, что вы сильны, и в какой степени?

– В этом и вопрос. Мне нравится удивляться. Поэтому, когда я играю так, я знаю, что все возможно. До какой степени, я не знаю. Посмотрим в конце недели.

– Вы играли против Карлоса на «Уимблдоне» (Алькарас выиграл 6:3, 6:4, 1:6, 7:5 – Спортс’‘) – что вы вынесли из того матча?

– Это было потрясающе. Я видел, как он играет. Во втором сете был сетбол, когда я получил возможность выйти к сетке, и потом мне удалось сыграть свободно и агрессивно. А в четвертом сете было 4:3, 0:40. Я собирался перевести матч в пятый сет.

В Испании [на Кубке Дэвиса] он играл очень хорошо (победил 6:3, 6:3 – Спортс’‘). Там он провел лучший матч в сезоне.

Здесь будет совсем по-другому. Болельщики будут поддерживать меня, я люблю такие матчи. Я знал, что потенциально могу с ним встретиться, так что это было дополнительной мотивацией пройти первые два круга.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Эмбера
logoATP
logoRolex Paris Masters
logoЮго Эмбер
logoКарлос Алькарас
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