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Алькарас о скорости кортов на «Мастерсе» в Париже: «Для болельщиков было бы лучше, если бы они были чуть медленнее»

Карло Алькарас прокомментировал быстроту кортов на «Мастерсе» в Париже.

«Это покрытие очень быстрое для меня, но все нормально (улыбается).  Есть игроки, которые такое любят. Мне кажется, это вторые по скорости корты после Цинциннати, заметно, что мяч скользит после отскока

Но, думаю, для болельщиков было бы лучше, если бы корты были чуть медленнее. Было бы зрелищнее из-за большего числа розыгрышей. Но мы теннисисты, и каждую неделю у нас разные условия, корты, мячи. Нам надо привыкнуть. Мы с этим ничего не сделаем».

Испанец вышел во второй круг, где сыграет с Юго Эмбером или Маркосом Гироном.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
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