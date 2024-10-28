Алькарас о целях на следующий сезон: «Не проигрывать в первых кругах»
– Что вы поменяли в сравнении с прошлым годом, чтобы в этой части сезона не ощущать усталость?
– Я просто понял, что сезон продолжается. Есть цели на конец года. Я хочу закончить сезон второй ракеткой мира – значит, я должен хорошо играть и быть свежим с ментальной точки зрения.
– Вы выиграли два «Больших шлема», трижды победили Янника Синнера, но в чемпионской гонке вы отстаете от него больше чем на 3000 очков. Ваша цель на следующий год в том, чтобы стать стабильнее?
– Да, определенно. Не имеет значения, что я обыграл Янника три раза. На некоторых турнирах я не показывал не очень хороший теннис. Мой процент побед в этом году очень, очень высокий, но Янник сейчас на другом уровне, больше 91% (улыбается). До этого такая статистика была только у нескольких игроков.
Думаю, все стараются быть более стабильными в течение года. На каждом турнире хочется пройти как можно дальше. Это и моя цель на следующий год – [пройти дальше] на турнирах, на которых я плохо сыграл или выбыл раньше, чем хотелось.
Я постараюсь не проигрывать в первых кругах, потому что в этом году такое было.
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