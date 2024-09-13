Алькарас о том, что вывел сборную Испании в плей-офф Кубка Дэвиса: «Наверное, это один из моих лучших матчей в этом году»

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Юго Эмбером в рамках Кубка Дэвиса.

Он обыграл француза 6:3, 6:3 и вывел сборную Испании в плей-офф турнира.

«Доволен своим уровнем с первого и до последнего мяча. Играл с максимальной концентрацией. Это был теннис высокого уровня, я играл очень интенсивно. Наверное, это один из моих лучших матчей в этом году.

Учитывая то, что происходило за последний месяц, мне нужны такие матчи. Правда очень доволен сегодняшним выступлением», – сказал Алькарас в интервью на корте.