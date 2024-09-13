Алькарас о том, что вывел сборную Испании в плей-офф Кубка Дэвиса: «Наверное, это один из моих лучших матчей в этом году»
Карлос Алькарас прокомментировал победу над Юго Эмбером в рамках Кубка Дэвиса.
Он обыграл француза 6:3, 6:3 и вывел сборную Испании в плей-офф турнира.
«Доволен своим уровнем с первого и до последнего мяча. Играл с максимальной концентрацией. Это был теннис высокого уровня, я играл очень интенсивно. Наверное, это один из моих лучших матчей в этом году.
Учитывая то, что происходило за последний месяц, мне нужны такие матчи. Правда очень доволен сегодняшним выступлением», – сказал Алькарас в интервью на корте.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости