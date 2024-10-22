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Рафаэль Надаль: «На соревнованиях ты хочешь быть лучшим – такова природа спорта. Но это никогда не делало меня одержимым»

Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал, доволен ли карьерой.

– Часто говорят, что если бы не травмы, то вы бы выиграли больше турниров «Большого шлема». Вы в это верите?

– Может быть, но... В итоге очевидно, что я упустил больше шансов на титулы «Больших шлемов», чем все мои соперники, но так уж сложилось. Я никогда не думаю: «А если бы я сделал то...» или «Если бы у меня не было [травм]...». Так случилось, и у меня все равно получилась карьера, которую я даже не мог вообразить. Я более чем счастлив. Недавно я говорил об этом с Федерером, с Карлосом [Алькарасом] и его семьей. На соревнованиях ты хочешь быть лучшим – такова природа спорта. Я хотел быть лучшим или по крайней мере пытался стать лучшим. Но это никогда не делало меня одержимым. Я всегда смотрел на мечту как на личный вызов, хотел быть лучшим, чтобы мотивировать себя и самосовершенствоваться. Я верю в большие, но здоровые амбиции. И на днях я сказал это в разговоре с Федерером.

Да, во время карьеры, когда ты соревнуешься, ты хочешь победить. Но в конце карьеры я, честно говоря, ничуть не более удовлетворен, чем Федерер, у которого 20 титулов на «Больших шлемах» против моих 22. И я не думаю, что был бы более удовлетворен или был бы счастлив, если бы выиграл 25, на один больше 24 [«Шлемов» Джоковича]. Я говорю это абсолютно искренне. Конечно, мне бы хотелось достичь 25, потому что в этом и заключается спорт – в стремлении стать лучшим. Но когда все заканчивается, ты ценишь все в комплексе, а не думаешь о том, мог ли достичь чуть большего.

Мне очень повезло, если не считать травмы. Все эти проблемы всегда заставляли меня ценить все хорошее, что со мной происходило. Я думаю, поэтому я доволен.

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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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