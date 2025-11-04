1

Джокович о переезде в Грецию: «Это не было тем, что я долго планировал»

Новак Джокович рассказал о переезде в Грецию.

Напомним, в сентябре греческие медиа сообщали, что 24-кратный чемпион «Больших шлемов» снял дом в Глифаде.

«Если честно, это не было тем, что я долго планировал (улыбается). Но последние два года происходили разные вещи, мы меняли решения относительно жизни – и личной, и профессиональной. Но все нормально, такова жизнь.

У нас двое маленьких детей, и мы стараемся приспосабливаться и находить для них наилучшую среду. Мы ставим в приоритет то, чтобы дети росли в максимально благоприятной обстановке для их психологического, физического и эмоционального здоровья. И то, чтобы мы находились в среде, где у нас больше времени для семьи и личной жизни.

В последние два месяца мы пробуем жить в Греции, и все очень позитивно. Мы чувствуем, что нас принимают. Люди очень добрые, щедрые и дружелюбные по отношению к нам. И у нашей семьи есть время на то, чтобы заниматься вещами, которые нас сближают», – рассказал Джокович SDNA.

Опубликовано: Алёна Майорова
