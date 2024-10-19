Надаль – Джоковичу: «Ты помогал мне расширять рамки моих возможностей на протяжении почти 15 лет»

Рафаэль Надаль, завершающий карьеру, поблагодарил всех за поддержку.

Сегодня он проиграл Новаку Джоковичу в матче за третье место на выставочном турнире «Шлем шести королей» – 2:6, 6:7(5).

Последний турнир испанец проведет на Кубке Дэвиса в ноябре.

– Я хочу сказать несколько слов Новаку и его команде. Спасибо за все. За твои сегодняшние слова и за все наши совместные моменты на корте. Это было потрясающее соперничество. Ты помогал мне расширять рамки моих возможностей на протяжении почти 15 лет. Без этого я не стал бы тем игроком, которым являюсь сегодня. Поздравляю тебя и твою команду со всеми титулами и потрясающей карьерой. Желаю вам всего наилучшего в будущем.

– По чему вы будете скучать больше всего?

– Я буду скучать почти по всему. Играть почти 20 лет в лучших местах мира – это мечта. Все это я видел в детстве по телевизору. И в итоге исполнил свою мечту стать профессиональным теннисистом и добиться успеха.

Я не смогу в полной мере выразить благодарность за поддержку и любовь, которую получал по всему миру. Я чувствовал потрясающую энергию на каждом турнире, где играл. Огромную поддержку не только команды и семьи, но и всего теннисного мира. Мне было очень приятно быть в туре. Мне повезло быть теннисистом. У нас прекрасный тур, и этим спортом управляет много замечательных людей. Мне очень повезло. Всем большое спасибо.