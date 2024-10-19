  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Надаль – Джоковичу: «Ты помогал мне расширять рамки моих возможностей на протяжении почти 15 лет»
3

Надаль – Джоковичу: «Ты помогал мне расширять рамки моих возможностей на протяжении почти 15 лет»

Рафаэль Надаль, завершающий карьеру, поблагодарил всех за поддержку.

Сегодня он проиграл Новаку Джоковичу в матче за третье место на выставочном турнире «Шлем шести королей» – 2:6, 6:7(5).

Последний турнир испанец проведет на Кубке Дэвиса в ноябре.

– Я хочу сказать несколько слов Новаку и его команде. Спасибо за все. За твои сегодняшние слова и за все наши совместные моменты на корте. Это было потрясающее соперничество. Ты помогал мне расширять рамки моих возможностей на протяжении почти 15 лет. Без этого я не стал бы тем игроком, которым являюсь сегодня. Поздравляю тебя и твою команду со всеми титулами и потрясающей карьерой. Желаю вам всего наилучшего в будущем.

– По чему вы будете скучать больше всего?

– Я буду скучать почти по всему. Играть почти 20 лет в лучших местах мира – это мечта. Все это я видел в детстве по телевизору. И в итоге исполнил свою мечту стать профессиональным теннисистом и добиться успеха.

Я не смогу в полной мере выразить благодарность за поддержку и любовь, которую получал по всему миру. Я чувствовал потрясающую энергию на каждом турнире, где играл. Огромную поддержку не только команды и семьи, но и всего теннисного мира. Мне было очень приятно быть в туре. Мне повезло быть теннисистом. У нас прекрасный тур, и этим спортом управляет много замечательных людей. Мне очень повезло. Всем большое спасибо.

Опубликовала: Любовь Энина
logoРафаэль Надаль
logoНовак Джокович
logoATP
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джокович – Надалю: «Не уходи из тенниса, дружище. Останься с нами еще ненадолго»
12сегодня, 18:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Потапова завершила сезон: «Голеностоп подвел меня в не самый подходящий момент. Ничего серьезного, но рисковать было бы глупо»
1 минуту назад
Осака (WTA). 1/2 финала. Парри сыграет с Ламенс, Ито – с Биррелл
18 минут назад
Нинбо (WTA). Касаткина и Мирра Андреева разыграют титул
121 минуту назад
«Шлем шести королей». Синнер и Алькарас играют за первое место, Джокович победил Надаля в матче за третье место
35239 минут назадLive
Доминик Тим: «В последние четыре года я уделял много времени теме ментального здоровья. Оказалось, что мне помогает медитация»
141 минуту назад
Джокович – Надалю: «Не уходи из тенниса, дружище. Останься с нами еще ненадолго»
12сегодня, 18:47
Стокгольм (ATP). Димитров вышел в финал, Пол победил Вавринку
5сегодня, 18:35
Антверпен (ATP). Лехечка и Баутиста-Агут вышли в финал
сегодня, 17:40
Хачанов о том, что 6 лет не выходил в финалы в зале: «Я не придаю большого значения покрытию. Я играю и борюсь за титулы – это главное»
4сегодня, 17:14
Новак Джокович: «Хочу быть для детей отцом в полном смысле слова, а не Новаком Джоковичем, который где-то далеко»
5сегодня, 16:02
Ко всем новостям
Последние новости
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
41 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51