Надаль сыграл последний одиночный матч – с Джоковичем. Конец великого противостояния

Прощальное турне Рафаэля Надаля в субботу прошло предпоследнюю остановку – на выставочном «Шлеме шести королей» в Саудовской Аравии, где он, вероятно, в последний раз вышел на корт в одиночке .

22-кратный чемпион «Больших шлемов» проиграл оба матча: своему преемнику Карлосу Алькарасу и своему главному сопернику Новаку Джоковичу, – как бы напомнив, что уходит из тенниса по делу – потому что больше не может играть на уровне, которым известен.

В трибьюте, который для Надаля записали остальные пять королей, они сказали:

● Карлос Алькарас : «Из-за него я захотел стать профессиональным теннисистом. Он оказал огромное влияние на мою карьеру и мою жизнь».

● Новак Джокович : «[Уход Надаля] это большая потеря для тенниса и для всего мирового спорта. Он икона, один из самых узнаваемых лиц во всем спорте. Он вдохновил столько молодых игроков по всему миру».

● Янник Синнер : «Он там много дал спорту. Молодежи он показал, как нужно вести себя на корте, как успех на корте не должен влиять на тебя за его пределами. Мне повезло узнать его не только как игрока, но и как человека. Уверен, нам всем будет его не хватать».

● Даниил Медведев : «Все, что он делал: боролся, побеждал да даже проигрывал, – он делал на высочайшем уровне. Вся его карьера выдающаяся».

● Хольгер Руне : «Он великий игрок, большой человек. Он мой кумир с детства. Было невероятно наблюдать за его карьерой, и сейчас, конечно, грустно, что она кончается. Он был вдохновением и выкладывался как никто в туре. Я постараюсь провести свою карьеру с такой же энергией и самоотдачей».

В Эр-Рияде Надаля поддерживали команда и родные, включая сына Рафаэля-младшего, которому в этом месяце исполнилось два. «С тех пор, как он родился, – с улыбкой сказал Надаль после первого матча, – я больше проигрывал, чем выигрывал. Но быть с ним очень помогало мне в последние два года, за которые было много сложных моментов».

После матча с Джоковичем Надалю подарили золотую ракетку, а Новак обратился к сопернику с прекрасной речью:

«Даже не знаю, с чего начать. Вернусь к самому первому матчу, который мы сыграли друг против друга в 2005 году. Кто бы мог подумать, что спустя почти 20 лет мы будем стоять здесь, а за плечами у нас будет больше 60 встреч на главных кортах в нашем спорте. Я тебя очень уважаю. Ты невероятный спортсмен, невероятный человек.

У нас было невероятное, очень напряженное соперничество. Надеюсь, у нас будет возможность посидеть где-нибудь на пляже и немного выпить, размышляя о жизни и разговаривая о чем-то другом. И я хочу поздравить твою команду и твою семью с такой потрясающей карьерой. Это и ваш успех тоже. Я знаю, на какие жертвы приходится идти семье профессионального теннисиста. Я могу только догадываться, через какие взлеты и падения вы прошли вместе с ним. Вы заслужили этот успех не меньше него. Поздравляю. Это была удивительная, потрясающая карьера.

Мне сейчас сложно. Я могу говорить весь вечер, но не хочу отнимать много времени. Мне кажется, вместо меня должен говорить Рафа. Как я уже сказал тебе у сетки, это была огромная честь. Мне невероятно приятно делить с тобой корт, и это очень эмоциональный момент, эмоциональный день. Мы сыграли столько матчей за столько лет. Не уходи из тенниса, дружище. Останьтесь с нами еще ненадолго.

Я хочу поблагодарить тебя не только от себя, но и от всего теннисного мира за то, что ты сделал. Ты оставил невероятное наследие, и мы это очень ценим».

Надаль ответил:

«Я хочу сказать несколько слов Новаку и его команде. Спасибо за все. За твои сегодняшние слова и за все наши совместные моменты на корте. Это было потрясающее соперничество. Ты помогал мне расширять рамки моих возможностей на протяжении почти 15 лет. Без этого я не стал бы тем игроком, которым являюсь сегодня. Поздравляю тебя и твою команду со всеми титулами и потрясающей карьерой. Желаю вам всего наилучшего в будущем».

На вопрос, чего из теннисной жизни ему будет не хватать больше всего, Рафа ответил:

«Почти всего. Играть почти 20 лет в лучших местах мира – это мечта. Все это я видел в детстве по телевизору. И в итоге исполнил свою мечту стать профессиональным теннисистом и добиться успеха.

Я не смогу в полной мере выразить благодарность за поддержку и любовь, которую получал по всему миру. Я чувствовал потрясающую энергию на каждом турнире, где играл. Огромную поддержку не только команды и семьи, но и всего теннисного мира. Мне было очень приятно быть в туре. Мне повезло быть теннисистом. У нас прекрасный тур, и этим спортом управляет много замечательных людей. Мне очень повезло. Всем большое спасибо».

Позже Джокович написал: «И последний танец был эпичным и, конечно, эмоциональным. Рафа, я всегда буду дорожить нашим соперничеством. Теннису будет тебя не хватать».

Официальное соперничество Надаля и Джоковича, самое насыщенное в истории тенниса, закончилось со счетом 31:29 в пользу серба. Навсегда Надаль попрощается с официальным теннисом через месяц в финале Кубка Дэвиса дома в Малаге. Сборной Сербии там не будет, так что, даже если Рафа до конца карьеры еще сыграет одиночку, такой эмблематичной она уже не будет.

11 моментов величия Рафаэля Надаля

Фото: twitter.com /RiyadhSeason; instagram.com /djokernole; Gettyimages.ru /Richard Pelham