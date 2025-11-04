Онс Жабер: «Теннис стал местом, вызывающим у меня депрессивное состояние. Но когда-то я вернусь»

Онс Жабер: я не завершаю карьеру, как многие думают, когда-то я вернусь.

Финалистка трех «Больших шлемов» Онс Жабер заявила, что не завершает карьеру. В конце июля она объявила о том, что берет паузу.

«Мой перерыв проходит отлично. Я открываю для себя жизнь немного вне тенниса. Я занимаюсь разными вещами – фондом, академией. И еще я пробую запустить новые проекты, так что это весело.

Твой организм привыкает тренироваться по 6-7 часов в день, а потом ты внезапно перестаешь вообще что-либо делать и по большей части просто ешь, ходишь на пляж и отдыхаешь. В один момент я подумала: «Что я делаю? Что это такое?» Но потом я стала более творческой, активной, начала делать больше вещей. Больше всего мне нравилось проводить время с семьей».

Туниска также ответила, было ли ей сложно почувствовать радость от обычной жизни.

«Да. С шести лет моя жизнь крутилась вокруг тренировок, турниров, тенниса. Даже если я делала что-то вне этого, оно все равно было связано с теннисом. А если я ехала в отпуск, то всегда надо было считать дни, потому что не хотелось пропустить тренировки. Нужно было вернуться вовремя.

Я никогда не была свободна от тенниса. Найти что-то, что сделало бы меня счастливой вне этого, было сложно. Особенно учитывая очень тяжелые два года, которые у меня были.

Место, где я была счастлива и которое приносило мне радость, внезапно стало моей грустью. По сути оно стало местом, вызывающим у меня депрессивное состояние. М мне было страшно, я думала: «А вдруг теннис никогда больше не будет приносить мне радости?» Но, думаю, такого не произойдет. Я не завершаю карьеру, как многие думают. Когда-то я вернусь.

Я просто хочу получать удовольствие. И когда мой разум и тело скажут, что я готова и хочу вернуться, тогда я это и сделаю».