  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Онс Жабер: «Теннис стал местом, вызывающим у меня депрессивное состояние. Но когда-то я вернусь»
0

Онс Жабер: «Теннис стал местом, вызывающим у меня депрессивное состояние. Но когда-то я вернусь»

Онс Жабер: я не завершаю карьеру, как многие думают, когда-то я вернусь.

Финалистка трех «Больших шлемов» Онс Жабер заявила, что не завершает карьеру. В конце июля она объявила о том, что берет паузу.

«Мой перерыв проходит отлично. Я открываю для себя жизнь немного вне тенниса. Я занимаюсь разными вещами – фондом, академией. И еще я пробую запустить новые проекты, так что это весело.

Твой организм привыкает тренироваться по 6-7 часов в день, а потом ты внезапно перестаешь вообще что-либо делать и по большей части просто ешь, ходишь на пляж и отдыхаешь. В один момент я подумала: «Что я делаю? Что это такое?» Но потом я стала более творческой, активной, начала делать больше вещей. Больше всего мне нравилось проводить время с семьей».

Туниска также ответила, было ли ей сложно почувствовать радость от обычной жизни.

«Да. С шести лет моя жизнь крутилась вокруг тренировок, турниров, тенниса. Даже если я делала что-то вне этого, оно все равно было связано с теннисом. А если я ехала в отпуск, то всегда надо было считать дни, потому что не хотелось пропустить тренировки. Нужно было вернуться вовремя.

Я никогда не была свободна от тенниса. Найти что-то, что сделало бы меня счастливой вне этого, было сложно. Особенно учитывая очень тяжелые два года, которые у меня были.

Место, где я была счастлива и которое приносило мне радость, внезапно стало моей грустью. По сути оно стало местом, вызывающим у меня депрессивное состояние. М мне было страшно, я думала: «А вдруг теннис никогда больше не будет приносить мне радости?» Но, думаю, такого не произойдет. Я не завершаю карьеру, как многие думают. Когда-то я вернусь.

Я просто хочу получать удовольствие. И когда мой разум и тело скажут, что я готова и хочу вернуться, тогда я это и сделаю».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: The National
logoWTA
logoОнс Жабер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
«Представь, насколько пусто у тебя внутри, если чужие трудности вызывают у тебя смех». Жабер ответила на хейтерский комментарий под постом о приостановке карьеры
18 июля, 09:51
Трехкратная финалистка ТБШ Жабер приостановила карьеру
17 июля, 14:04
Главные новости
Мец (ATP). Ван Аш играет с Жаке, Альтмайер встретится с Риндеркнешем, Муте – с Вукичем, Берреттини, Казо вышли во 2-й круг
8 минут назадLive
Итоговый турнир WTA. 2-й тур. Соболенко поборется с Пегулой, Гауфф – с Паолини
сегодня, 09:00
Итоговый турнир WTA. 2-й тур. Кудерметова и Мертенс обыграли Мухаммед и Схюрс, Се и Остапенко – Паолини и Эррани
вчера, 20:28
Циципас о том, что он «пишет твиты как 18-летний»: «Все еще жду, когда у моих твитов закончится половое созревание»
сегодня, 08:25
«Битва полов» между Соболенко и Кириосом пройдет 28 декабря в Дубае
сегодня, 07:58
Джокович о переезде в Грецию: «Это не было тем, что я долго планировал»
сегодня, 07:02
Аманда Анисимова: «После «Уимблдона» думала, как буду возвращаться к турнирам, особенно если снова придется играть со Швентек»
вчера, 21:01
Афины (ATP). Вавринка, Табило, Боржес, Мюллер вышли во 2-й круг, Попырин, Опелка выбыли
вчера, 20:59
Джокович о том, почему продолжает играть: «Многие думали, что я завершу карьеру после Олимпиады. Но я выступаю не только ради достижений»
вчера, 20:54
Кудерметова и Мертенс сыграют с Эррани и Паолини за выход в 1/2 парного итогового турнира
вчера, 20:43
Ко всем новостям
Последние новости
Соболенко, Швентек и другие лучшие теннисистки мира соревнуются в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
сегодня, 06:00Тесты и игры
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59