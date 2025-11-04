Циципас о том, что он «пишет твиты как 18-летний»: «Все еще жду, когда у моих твитов закончится половое созревание»
Стефанос Циципас отреагировал на критику его постов в твиттере.
Сегодня грек твитнул: «Смысл путешествия не в точках назначения, а в мгновениях между ними». Одна из болельщиц написала под этим: «Этот парень пишет твиты как 18-летний».
Циципас ответил: «Все еще жду, когда у моих твитов закончится половое созревание».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @steftsitsipas
