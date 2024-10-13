Синнер о влиянии допинг-скандала: «Мне некомфортно в той ситуации, которая сейчас происходит вне корта, и я не хотел бы в ней быть»

Янник Синнер рассказал, как допинг-скандал повлиял на его игру.

Итальянец выиграл второй «Мастерс» подряд.

«Этот год очень, очень тяжелый из-за обстоятельств. В какие-то моменты моя улыбка немного угасала, потому что у меня были проблемы вне корта. Сейчас я тоже иногда о них думаю.

Всегда непросто играть в моем положении, но я стараюсь максимально наслаждаться игрой на корте. Успех – это замечательно, и здорово после .того сказать спасибо людям, которые каждый день со мной работают и знают меня лучше, чем кто-либо другой.

Я стараюсь оставаться очень спокойным и не добавлять проблем в моментах, когда ошибаюсь в ударах или когда мне не везет. Просто продолжаю работать с той силой, которая у меня есть в тот день. Каждый из них немного разный, так что я рад тому, как справляюсь с ситуациями на корте. Я стараюсь контролировать, что могу – моральное и физическое состояние. Но, в конце концов, надо просто верить и оставаться собранным, особенно в важные моменты.

Люди думают, что если ты побеждаешь или добиваешься успеха, то у тебя нет никаких проблем, но это не так. Очевидно, мне некомфортно в той ситуации, которая сейчас происходит вне корта, и я не хотел бы в ней быть. Мне бы хотелось играть более свободно и получать от этого немного больше удовольствия.

Но с этим нужно смириться. Я чувствую, что я сильный, когда выхожу на корт, и я стараюсь не думать обо всем этом и быть сосредоточен на том, что делаю. Я выкладываюсь на 100% в каждом матче и тренировке. С утра, когда я просыпаюсь, я стараюсь концентрироваться на каждой вещи, которую делаю.

Но потом, конечно, у меня бывают моменты, когда я думаю об этой ситуации, что не очень приятно. Так что да, из-за этого успех воспринимается по-другому. Я научился тому, что успех никогда не изменит меня ни как человека, ни как игрока. Потому что на следующем турнире я могу снова пройти далеко, а могу проиграть в первом круге.

Я очень рад всем людям, которые меня окружают и знают меня очень, очень хорошо. И я понимаю, что могу им довериться, а это для меня самое важное. А все достижения на корте – просто дополнительное преимущество».

WADA хочет дисквалифицировать Синнера минимум на год, но оставить в силе все его победы. Почему?

Синнер не пустил Джоковича к 100-му титулу. Сейчас он доминирует в борьбе с величайшим