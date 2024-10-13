  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Синнер о влиянии допинг-скандала: «Мне некомфортно в той ситуации, которая сейчас происходит вне корта, и я не хотел бы в ней быть»
7

Синнер о влиянии допинг-скандала: «Мне некомфортно в той ситуации, которая сейчас происходит вне корта, и я не хотел бы в ней быть»

Янник Синнер рассказал, как допинг-скандал повлиял на его игру.

Итальянец выиграл второй «Мастерс» подряд.

«Этот год очень, очень тяжелый из-за обстоятельств. В какие-то моменты моя улыбка немного угасала, потому что у меня были проблемы вне корта. Сейчас я тоже иногда о них думаю.

Всегда непросто играть в моем положении, но я стараюсь максимально наслаждаться игрой на корте. Успех – это замечательно, и здорово после .того сказать спасибо людям, которые каждый день со мной работают и знают меня лучше, чем кто-либо другой.

Я стараюсь оставаться очень спокойным и не добавлять проблем в моментах, когда ошибаюсь в ударах или когда мне не везет. Просто продолжаю работать с той силой, которая у меня есть в тот день. Каждый из них немного разный, так что я рад тому, как справляюсь с ситуациями на корте. Я стараюсь контролировать, что могу – моральное и физическое состояние. Но, в конце концов, надо просто верить и оставаться собранным, особенно в важные моменты.

Люди думают, что если ты побеждаешь или добиваешься успеха, то у тебя нет никаких проблем, но это не так. Очевидно, мне некомфортно в той ситуации, которая сейчас происходит вне корта, и я не хотел бы в ней быть. Мне бы хотелось играть более свободно и получать от этого немного больше удовольствия.

Но с этим нужно смириться. Я чувствую, что я сильный, когда выхожу на корт, и я стараюсь не думать обо всем этом и быть сосредоточен на том, что делаю. Я выкладываюсь на 100% в каждом матче и тренировке. С утра, когда я просыпаюсь, я стараюсь концентрироваться на каждой вещи, которую делаю.

Но потом, конечно, у меня бывают моменты, когда я думаю об этой ситуации, что не очень приятно. Так что да, из-за этого успех воспринимается по-другому. Я научился тому, что успех никогда не изменит меня ни как человека, ни как игрока. Потому что на следующем турнире я могу снова пройти далеко, а могу проиграть в первом круге.

Я очень рад всем людям, которые меня окружают и знают меня очень, очень хорошо. И я понимаю, что могу им довериться, а это для меня самое важное. А все достижения на корте – просто дополнительное преимущество».

WADA хочет дисквалифицировать Синнера минимум на год, но оставить в силе все его победы. Почему?

Синнер не пустил Джоковича к 100-му титулу. Сейчас он доминирует в борьбе с величайшим

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Синнера
logoдопинг
logoATP
logoShanghai Rolex Masters
logoЯнник Синнер
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Синнер после победы на «Мастерсе» в Шанхае: «У нас здесь три легенды, против одной из них я играл»
2сегодня, 12:02
Синнер после победы над Джоковичем в финале в Шанхае: «У него нет слабых сторон»
13сегодня, 11:24
Синнер – первый игрок, с которым у Джоковича не было ни одного брейк-поинта в двух матчах подряд
21сегодня, 10:41
Синнер выиграл второй «Мастерс» подряд
27сегодня, 10:19
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Джокович о 100-м титуле: «Я буду к нему стремиться, но это не вопрос жизни и смерти»
420 минут назад
Джокович о сезоне-2024: «Должен был наступить момент, когда я не буду выигрывать «Шлемы» и так много лет подряд поддерживать высочайший уровень»
11сегодня, 12:41
Синнер после победы на «Мастерсе» в Шанхае: «У нас здесь три легенды, против одной из них я играл»
2сегодня, 12:02
Соболенко три раза подряд выиграла «тысячник» в Ухане
9сегодня, 11:54
Ухань (WTA). Финал. Соболенко победила Циньвэнь Чжэн
51сегодня, 11:53
Синнер после победы над Джоковичем в финале в Шанхае: «У него нет слабых сторон»
13сегодня, 11:24
Джокович – Федереру после поражения в финале в Шанхае: «Я впервые играл перед тобой и чувствовал дополнительное давление»
10сегодня, 11:08
Синнер – первый игрок, с которым у Джоковича не было ни одного брейк-поинта в двух матчах подряд
21сегодня, 10:41
Синнер выиграл второй «Мастерс» подряд
27сегодня, 10:19
Шанхай (ATP). Финал. Синнер победил Джоковича
416сегодня, 10:18
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
41 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58