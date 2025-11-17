ATP назвала лучшие турниры 2025-го по версии игроков. Индиан-Уэллс впервые за 12 лет остался без награды

Цинциннати, Доха и Баштад – лучшие турниры года в ATP-туре.

ATP назвала турниры, которые игроки признали лучшими в 2025 году.

Среди «Мастерсов» теннисисты наиболее оценили Cincinnati Open, организаторы которого вложили 260 млн долларов в реновацию теннисного центра. Впервые с 2013-го лучшим признали не турнир в Индиан-Уэллс, Цинциннати же получил награду впервые.

Лучшим пятисотником стал Qatar ExxonMobil Open в Дохе. Ранее он шесть раз побеждал в категории ATP 250 (в том числе в 2024-м), но в этом году получил повышение.

Лучшим турниром ATP 250 признали Nordea Open в Баштаде.