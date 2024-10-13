Синнер – первый игрок, с которым у Джоковича не было ни одного брейк-поинта в двух матчах подряд
Янник Синнер в финале «Мастерса» в Шанхае победил Новака Джоковича – 7:6(4), 6:3. Ранее в этом году они встречались в полуфинале Australian Open – там итальянец выиграл со счетом 6:1, 6:2, 6:7(6), 6:3.
Синнер стал первым игроком, в двух матчах подряд против которого у серба не было ни одного брейк-поинта.
Итальянец также первым после Рафаэля Надаля в 2013 году победил Джоковича три раза подряд.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @OptaAce
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