Синнер – первый игрок, с которым у Джоковича не было ни одного брейк-поинта в двух матчах подряд

Янник Синнер в финале «Мастерса» в Шанхае победил Новака Джоковича – 7:6(4), 6:3. Ранее в этом году они встречались в полуфинале Australian Open – там итальянец выиграл со счетом 6:1, 6:2, 6:7(6), 6:3.

Синнер стал первым игроком, в двух матчах подряд против которого у серба не было ни одного брейк-поинта.

Итальянец также первым после Рафаэля Надаля в 2013 году победил Джоковича три раза подряд.