Синнер после победы на «Мастерсе» в Шанхае: «У нас здесь три легенды, против одной из них я играл»
Янник Синнер прокомментировал победу на «Мастерсе» в Шанхае.
Итальянец в финале обыграл Новака Джоковича со счетом 7:6(4), 6:3.
«Так здорово видеть, что ты продолжаешь играть в потрясающий теннис. Ты показываешь его из года в год. Поздравляю и твою команду. Я тоже знаю одного из ее членов, Клаудио [Зималью], так что мы немного ими обменялись (смеется).
Ты делаешь невероятную работу. Я желаю тебе всего наилучшего – и не только в этом сезоне. Постарайся быть здоровым к следующему. Надеюсь, что ты будешь играть настолько долго, насколько это возможно.
Новак уже сказал о болельщиках и о том, что у нас здесь три легенды. Против одной из них я играл, и теперь я вижу легенд повсюду (смеется). Я стараюсь не отставать».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TennisChannel
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