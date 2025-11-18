  • Спортс
  • «Либо ты готов ломать себя, либо нет. Время мне тратить нет смысла». Рублев процитировал слова Сафина перед началом их работы
Рублев рассказал о работе с Сафиным.

Андрей Рублев рассказал о сотрудничестве с Маратом Сафиным. Он работает с экс-первой ракеткой мира начиная с грунтового сезона.

– Может быть, ты назовешь две главные вещи – одну в плане тенниса, а другую в плане жизни за пределами корта, которые он сумел поменять в тебе за этот год?

– Безусловно, спокойствие. Ну и я, наверное, стал повзрослее. А на корте чуть поменял видение. Я стал замечать какие-то вещи, которые раньше не замечал или не так о них задумывался, как с появлением Марата.

– А какие какие это вещи?

– Да банальные вещи, которые, по сути, все знают. Просто никто этому так значение не придает – лишний раз к сетке ходить, почему, для чего,
для чего менять темп, для чего не так иногда важно именно хреначить. Больше какие-то технические.

– В последнем матче против Шелтона очень круто было заметно, что ты постоянно меняешь высоту, ритм. Это правда, что ты стал немножко по-другому справа вести атаку, чуть больше через давление, а не через силу? Может быть, через изменение варьирования темпа, скорости, высоты?

– Да, правда. Просто это процесс, который занимает время. Тем более, когда 20 лет ты играешь в теннис по-одному, и у тебя склад ума один. Ты всегда одни и те же решения принимаешь, условно, одни и те же мысли, и так далее. За короткий срок невозможно поменять и мышление, особенно в стрессовых ситуациях, и игру. Вне корта все понимаешь, что да, надо так, так и так, но пойти и сделать это – это большой перелом себя.

– Когда стало известно, что вы работаете, какой была его первая фраза или первая установка? Когда ты начинаешь какой-то большой проект, ты ставишь глобальные какие-то задачи: «Ну что ж, попробуем тебя привести там к ...» Как это выглядело? 

– Выглядело это намного проще. «Либо ты делаешь, либо нет. Время тратить я не буду. Либо ты готов ломать себя, менять, быть честным с самим собой, либо нет. Время мне тратить нет смысла», – сказал Рублев в эфире «Больше! Лайв».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Больше!
