Алькарас может не сыграть на Кубке Дэвиса из-за травмы
Алькарас может пропустить Кубок Дэвиса.
Первая ракетка мира Карлос Алькарас может не сыграть на Кубке Дэвиса, передает Marca. По их информации, у испанца мышечная перегрузка. Diario AS же сообщает, что у него проблемы с мышцами задней поверхности правого бедра.
По информации El Partidazo de COPE, Алькарас точно пропустит турнир из-за отека мышц с подозрением на разрыв.
Напомним, в финале итогового турнира испанец брал медицинский перерыв из-за дискомфорта в бедре.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Marca
