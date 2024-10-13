Синнер не пустил Джоковича к 100-му титулу. Сейчас он доминирует в борьбе с величайшим
Новак Джокович был в шаге от того, чтобы стать всего третьим мужчиной, выигравшим 100 титулов ATP – после Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).
Но в финале «Мастерса» в Шанхае его остановил лидер рейтинга Янник Синнер – 7:6(4), 6:3. Итальянец в последние 11 месяцев встретился с Джоковичем пятый раз и одержал четвертую победу. На его счету уже три победы над сербом подряд – последний раз такое удавалось Рафаэлю Надалю в 2013-м.
За счет чего итальянец победил?
1. Шикарная игра на подаче. Джокович в этом матче не имел ни одного брейк-пойнта и даже ни разу не добрался до счета 40:40 на приеме.
Синнеру очень помогали широкие уходящие подачи, которые сразу создавали ему позиционное преимущество – или вообще проходили навылет, если ему удавалось послать мяч достаточно коротко. Как на матчболе.
В целом Синнер стал единственным игроком, против которого у Джоковича не было брейк-пойнтов в двух матчах подряд. При том, что серб – величайший принимающий в истории.
2. Синнер был агрессивнее и точнее на задней линии. У Джоковича в этом матче было много хороших моментов – например, он регулярно ранил Янника переводами по линии и справа, и слева.
Но итальянец все равно в целом имел преимущество на задней линии. Во многом потому, что сыграл чище: у него баланс виннерсов и невынужденных ошибок составил «+5», у Джоковича – «-6».
И даже когда Джокович находил хорошие комбинации, у Синнера проходили классные ответы. Как, например, на единственном реализованном брейк-пойнте в этом матче.
Потрясающий форхенд по линии – который Новак совсем не прочитал, он ждал кросс и двинулся в другую сторону.
3. Джокович не очень убедительно играл у сетки. Причем в ключевые моменты.
Например, на тай-брейке первого сета он проиграл впереди два очка – столько же, сколько до этого за всю партию. Одно из них – совершенно нехарактерной ошибкой.
Во втором сете Синнер дошел до брейк-пойнтов тоже за счет ошибки Новака впереди.
По статистике из официальной трансляции матча, Джокович проиграл у сетки половину розыгрышей – 6 из 12. При этом во втором сете он вообще не взял впереди ни одного очка. На него совсем не похоже.
Синнер, кстати, реализовал 9 выходов вперед из 9.
4. Синнер был собраннее.
Джокович портачил на тай-брейке, а в конце матча, когда надо было включиться и отыгрываться, наоборот стал больше ошибаться по длине в переводах по линии.
Янник же весь матч провел на высочайшем уровне сосредоточенности и не позволил себе ни секунды спада.
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Итальянец продолжает сезон доминирования. Он выиграл седьмой титул (больше всех в туре) и третий «Мастерс» (больше всех в туре). В этом году он ни разу не проигрывал раньше четвертьфинала и уже гарантировал себе первую строчку рейтинга по итогам сезона.
По сути у него сейчас есть только три проблемы:
1. Карлос Алькарас – которому он проиграл все три матча в 2024-м;
2. Потенциальные травмы – которые мешали на грунте и траве;
3. Рассмотрение его допингового дела в CAS, которое может привести к году-двум дисквалификации.
А в остальном Синнер в полном порядке.
CAS может забанить Синнера за допинг. Кто в теннисе уже через это проходил?
Фото: Gettyimages.ru/Lintao Zhang
@Daniel Boonelight A? Грешник был пойман. Он не отрицает, что принимал стероиды. Его защита заключалась в том, что он взял их случайно и во всем виноват его тренер. Это почти наверняка вымышленная история, но даже если она правдива, она все равно должна была привести к дисквалификации, поскольку его тренер является частью его команды и не должен был использовать стероиды. У Шараповой и Сары Эррани были «истории» о том, почему они принимали стероиды, но им пришлось отбыть дисквалификацию.
И я с этим утверждением полностью согласен, но в жизни, оказывается совсем по-другому)))
совсем недавно с. ковалев в ринге тоже бил сильнее многих атлетичных парней.