Синнер после победы над Джоковичем в финале в Шанхае: «У него нет слабых сторон»
Янник Синнер прокомментировал победу над Новаком Джоковичем в финале в Шанхае.
Итальянец победил со счетом 7:6(4), 6:3 и взял второй титул «Мастерса» подряд.
– Вы выиграли 4 из последних 5 встреч с Новаком. В чем ваш секрет?
– Тяжело раскрыть секрет. У него нет слабых сторон. Надо пытаться использовать то маленькое количество шансов, которые он дает. А в матче их бывает не так много. И еще надо стараться верить в каждый момент. И все.
Он легенда нашего спорта. Против него очень тяжело играть. Я очень рад [победе].
Синнер не пустил Джоковича к 100-му титулу. Сейчас он доминирует в борьбе с величайшим
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheTennisLetter
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