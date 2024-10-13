Синнер после победы над Джоковичем в финале в Шанхае: «У него нет слабых сторон»

Янник Синнер прокомментировал победу над Новаком Джоковичем в финале в Шанхае.

Итальянец победил со счетом 7:6(4), 6:3 и взял второй титул «Мастерса» подряд.

– Вы выиграли 4 из последних 5 встреч с Новаком. В чем ваш секрет?

– Тяжело раскрыть секрет. У него нет слабых сторон. Надо пытаться использовать то маленькое количество шансов, которые он дает. А в матче их бывает не так много. И еще надо стараться верить в каждый момент. И все.

Он легенда нашего спорта. Против него очень тяжело играть. Я очень рад [победе].

Синнер не пустил Джоковича к 100-му титулу. Сейчас он доминирует в борьбе с величайшим