Синнер выиграл второй «Мастерс» подряд

Янник Синнер в финале «Мастерса» в Шанхае обыграл Новака Джоковича – 7:6(4), 6:3.

Итальянец взял второй титул «Мастерса» подряд. Последний раз такое удавалось Джоковичу в 2020-м.

Синнер первым после Рафаэля Надаля в 2018 выиграл три «Мастерса» в сезоне – ранее итальянец победил в Майами и Цинциннати. Для него это четвертый титул ATP 1000 в карьере.

Итальянец выиграл 65-й матч в сезоне, теперь его счет в финалах в этом году – 7:1.