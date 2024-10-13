Синнер выиграл второй «Мастерс» подряд
Янник Синнер в финале «Мастерса» в Шанхае обыграл Новака Джоковича – 7:6(4), 6:3.
Итальянец взял второй титул «Мастерса» подряд. Последний раз такое удавалось Джоковичу в 2020-м.
Синнер первым после Рафаэля Надаля в 2018 выиграл три «Мастерса» в сезоне – ранее итальянец победил в Майами и Цинциннати. Для него это четвертый титул ATP 1000 в карьере.
Итальянец выиграл 65-й матч в сезоне, теперь его счет в финалах в этом году – 7:1.
Опубликовано: Алёна Майорова
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