Юбенкс и Новак объявили о завершении карьеры в один день

Два экс-игрока топ-100 – Юбенкс и Новак – завершили карьеру в один день.

Американец Кристофер Юбенкс и австриец Дэннис Новак объявили о завершении карьеры.

29-летний Юбенкс – бывшая 29-я ракетка мира. В 2023-м он выиграл титул на Мальорке и дошел до четвертьфинала «Уимблдона ».

32-летний Новак – бывший №85 рейтинга ATP . За карьеру он выиграл три «Челленджера» в одиночном разряде.