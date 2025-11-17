Юбенкс и Новак объявили о завершении карьеры в один день
Два экс-игрока топ-100 – Юбенкс и Новак – завершили карьеру в один день.
Американец Кристофер Юбенкс и австриец Дэннис Новак объявили о завершении карьеры.
29-летний Юбенкс – бывшая 29-я ракетка мира. В 2023-м он выиграл титул на Мальорке и дошел до четвертьфинала «Уимблдона».
32-летний Новак – бывший №85 рейтинга ATP. За карьеру он выиграл три «Челленджера» в одиночном разряде.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @josemorgado
