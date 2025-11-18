Буторак будет директором US Open с 2026-го

Эрик Буторак со следующего года будет директором US Open. Он заменит на этом посту Стэйси Алластер, руководившую турниром с 2020-го.

Бутораку 44 года, он экс-17-я ракетка мира в паре. Американец был старшим директором USTA по связям с игроками и развитию бизнеса. В 2022-м он руководил турниром в Цинциннати, а в этом году – микстом на US Open.