Рублев об Алькарасе и Синнере: «Они играют в теннис. А я играю, чтобы не проиграть»

Рублев рассказал, чем отличается теннис Алькараса и Синнера.

Андрей Рублев объяснил, в чем отличие его игры от игры Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

– На «Ролан Гаррос» ты уступил Янику Синнеру, на «Уимблдоне» ты проиграл Карлосу Алькарасу. Есть ли чувство, что вы тоже топовые игроки, но находитесь не в стратосфере, а просто на другой планете? И вот этот разрыв между вами, он очень-очень-очень большой. Как это ощущается, когда ты играешь против них на корте?

– Ощущение, что они играют в теннис. Вот и все. Я буду себя говорить за себя: то, что я делаю, это игра, чтобы не проиграть. Возможно, чтобы где-то повезло, прокатило, может, подфартит – вдруг кто-то ошибется.

А они играют, и им неважно, что на другой стороне. Они делают свое дело, они идут, и неважно, какой счет. Вот он умеет делать одно, он это и делает. Он понимает, что даже если он начнет не очень, будет проигрывать, все равно в перспективе он либо переломит матч и победит, либо все равно навыигрывает дофига.

А когда вот с отношением и установками как у меня, что сейчас надо лишний раз не рисковать, либо наоборот рискнуть из ниоткуда... Ты пытаешься думать, анализировать, перестраховываться, идет «а что если...», «а вдруг повезет, он ошибется», «дай бог, он ошибется сейчас», «дай бог, я попаду первую подачу» – когда такое начинается, то оно и не работает. А они играют и играют. У них нет мыслей «а что», «а если».

– По-моему, про Серену такое говорили, что она еще до матча его выигрывает.

– Ну, это тоже, конечно. Я даже на себе это чувствовал. Когда ты находишься в какой-то хорошей форме, стабильно далеко доходишь на турнирах, то какие-то матчи тебе даже не надо ничего делать. Соперники сами проигрывают. Это уже как больше уважение: тебя настолько уважают, что они не верят, что они могут выиграть. То есть они выходят уже проиграв заранее.

Я очень часто себя так ощущал, не достигнув таких результатов, как у Яника и у Карлоса, в те сезоны, когда у меня получалось стабильно показывать высокие результаты. И это очень спасает, потому что все волнуются, и Алькарас, и Янник.

Были матчи, когда я выхожу первый круг, я понимаю, что я вообще не попадаю, но поскольку на той стороне игрок настолько в себя не верит, то он просто сам отдает матч. Еще после игры он такой: «Блин, капец, я вообще не знаю, как против тебя играть». Я такой: «Слава богу», – поделился Рублев в эфире «Больше! Лайв».