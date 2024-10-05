Алькарас о матче с 19-летним Шаном: «Я не привык играть с соперниками младше себя»
Карлос Алькарас высказался о победе над Шаном Цзюньчэном в первом матче в Шанхае.
Он обыграл 19-летнего китайца 6:2, 6:2 и вышел в третий круг.
– Твой сегодняшний соперник младше тебя. Возможно, он лучший в своем возрасте. Насколько для тебя важно показать следующему поколению, кто здесь главный?
– Я не привык играть с соперниками младше себя (смеется). Но я просто рад, что есть много игроков младше меня – 18-19-20-летних. У них большой потенциал.
Шан показывает хороший теннис, [две недели назад] выиграл свой первый титул. Уверен, что он поднимется в рейтинге, будет прибавлять. Рад, что могу выигрывать такие матчи. У сетки он сказал мне: «Приятно делить с тобой корт». Мне очень приятно слышать такие вещи.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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