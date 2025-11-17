8

Хачанов и Бублик сыграют на выставочном турнире в Коойонге перед Australian Open

Стали известны участники январского выставочного турнира в Коойонге.

18-я ракетка мира Карен Хачанов выступит на выставочном турнире в Коойонге, который пройдет 13-15 января.

Также в мужскую сетку заявились Александр Бублик, Марин Чилич, Хуберт Хуркач, Лоренцо Музетти, Маттео Берреттини, Лернер Тьен и Чжичжэнь Чжан.

Среди женщин участие подтвердили Донна Векич и Даниэла Гантухова.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @Kooyong_Classic
logoКарен Хачанов
logoАлександр Бублик
logoМарин Чилич
logoМаттео Берреттини
logoЛоренцо Музетти
logoХуберт Хуркач
logoЛернер Тьен
logoДонна Векич
logoДаниэла Гантухова
logoЧжичжэнь Чжан
logoKooyong Classic
logoWTA
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Соболенко снялась в фотосессии для Vogue Arabia
1 минуту назадФото
Муте подал с руки в матче с Коллиньоном в 1/4 финала Кубка Дэвиса
19 минут назадВидео
Джокович может вложиться в теннисный центр рядом с Афинами стоимостью 20 млн евро (Tennis24)
сегодня, 16:18
Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Муте борется с Коллиньоном, Риндеркнеш встретится с Бергсом
сегодня, 15:00Live
Нисикори провел первый официальный матч с августа
сегодня, 14:34
Рублев после месяца без тенниса: «Пока еще не появилось чувство, что вот хочу прямо играть, тренироваться»
сегодня, 12:51
Рублев об Алькарасе и Синнере: «Они играют в теннис. А я играю, чтобы не проиграть»
сегодня, 11:23
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
вчера, 10:43Опрос
Алькарас и Фриц сыграют на Кубке Лэйвера-2026
сегодня, 10:44
Алькарас снялся с Кубка Дэвиса из-за травмы бедра
сегодня, 09:28
Ко всем новостям
Последние новости
Теннисистка Шнайдер презентовала третий комплект формы «Акрона»
сегодня, 13:36Фото
Тренер «Милана» Аллегри пришел на матч Синнера и Зверева на итоговом
12 ноября, 21:15Фото
Петрова приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава» и провела мастер-класс для детей в рамках проекта «Кубок Надежды»
11 ноября, 17:53Фото
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
9 ноября, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18