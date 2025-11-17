Хачанов и Бублик сыграют на выставочном турнире в Коойонге перед Australian Open
Стали известны участники январского выставочного турнира в Коойонге.
18-я ракетка мира Карен Хачанов выступит на выставочном турнире в Коойонге, который пройдет 13-15 января.
Также в мужскую сетку заявились Александр Бублик, Марин Чилич, Хуберт Хуркач, Лоренцо Музетти, Маттео Берреттини, Лернер Тьен и Чжичжэнь Чжан.
Среди женщин участие подтвердили Донна Векич и Даниэла Гантухова.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @Kooyong_Classic
