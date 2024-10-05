Алькарас выиграл 10-й матч подряд

Карлос Алькарас во втором круге «Мастерса» в Шанхае обыграл Шана Цзюньчэна – 6:2, 6:2.

Для испанца это 10-я победа подряд. После US Open он одержал по две победы на Кубке Дэвиса и Кубке Лэйвера, а затем взял титул в Пекине. В целом это 49-я победа в сезоне для Алькараса.

За выход в 1/8 финала он сыграет с Ибином У.