Алькарас выиграл 10-й матч подряд
Карлос Алькарас во втором круге «Мастерса» в Шанхае обыграл Шана Цзюньчэна – 6:2, 6:2.
Для испанца это 10-я победа подряд. После US Open он одержал по две победы на Кубке Дэвиса и Кубке Лэйвера, а затем взял титул в Пекине. В целом это 49-я победа в сезоне для Алькараса.
За выход в 1/8 финала он сыграет с Ибином У.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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