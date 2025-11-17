Мирра Андреева, Александрова, Шнайдер, Кудерметова претендуют на ежегодные награды WTA

Четыре россиянки претендуют на премии WTA по итогам 2025 года.

WTA опубликовала списки претенденток на ежегодные награды.

Игрок года:

• Арина Соболенко ;

• Ига Швентек ;

• Аманда Анисимова ;

• Елена Рыбакина ;

• Мэдисон Киз ;

• Коко Гауфф .

Пара года:

• Мирра Андреева и Диана Шнайдер – чемпионки турниров в Брисбене и Майами, участницы итогового;

• Сара Эррани и Жасмин Паолини – чемпионки «Ролан Гаррос», Дохи, Рима и Пекина;

• Катерина Синякова и Тэйлор Таунсенд – чемпионки Australian Open и Дубая, чешка закончила год первой, американка по ходу сезона была №1;

• Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс – чемпионки «Уимблдона» и итогового турнира, финалистки Мадрида и Рима;

• Габриэла Дабровски и Эрин Рутлиф – чемпионки US Open, Цинциннати и Штутгарта.

Прогресс года:

• Клара Таусон – поднялась с 50-й строчки на 12-ю, выиграла титул в Окленде, дошла до финала в Дубае и полуфинала в Монреале;

• Екатерина Александрова – поднялась с 28-й строчки на 10-ю, взяла титул в Линце и оформила еще три финала на уровне WTA 500, дошла до второй недели на трех «Шлемах» из четырех;

• Линда Носкова – поднялась с 26-й строчки на 13-ю, дошла до финалов в Праге, Пекине и Токио;

• Мирра Андреева – начала год 16-й, а закончила девятой, в июле стояла пятой, по ходу сезона выиграла титулы в Дубае и Индиан-Уэллс, дошла до четвертьфиналов «Ролан Гаррос» и «Уимблдона»;

• Аманда Анисимова – поднялась с 36-й строчки на четвертую, дошла до пяти финалов (в том числе на «Уимблдоне » и US Open), выиграла титулы в Дохе и Пекине, квалифицировалась на итоговый.

Новичок года:

• Виктория Мбоко – начала год 333-й, а закончила 18-й, дошла до третьего круга «Ролан Гаррос » и взяла титулы в Монреале и Гонконге;

• Лоис Буассон – дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», будучи 361-й ракеткой мира, и взяла титул в Гамбурге;

• Александра Эала – дебютировала в топ-100, а затем в топ-50, дошла до полуфинала в Майами и финала в Истбурне;

• Майя Джойнт – начала год 116-й, а закончила 32-й, выиграла титулы в Рабате и Истбурне;

• Ива Йович – дебютировала в топ-40, выиграла титул в Гвадалахаре.

• Ева Лис – начала год 129-й, а закончила 40-й, дошла до четвертьфинала в Пекине и 1/8 финала US Open.

Возвращение года:

• Белинда Бенчич – вернулась в тур после рождения дочери и дошла до четвертого круга Australian Open , полуфинала «Уимблдона», выиграла титулы в Абу-Даби и Токио;

• Маркета Вондроушова – вернулась после травмы плеча, взяла титул в Берлине, обыграв в полуфинале первую ракетку мира Арину Соболенко, дошла до четвертьфинала US Open ;

• Барбора Крейчикова – вернулась после травмы спины, выиграла парный титул в Сеуле и дошла до четвертьфинала US Open в одиночке;

• Сорана Кырстя – вернулась после проблем со стопой, выиграла титул в Кливленде и завершила год в топ-50;

• Анастасия Севастова – вернулась без рейтинга после разрыва крестообразной связки, дошла до четвертого круга в Монреале и третьего круга в Мадриде.

Победительницы во всех номинациях будут оглашены 15 декабря.