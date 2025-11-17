Рублев о приглашении Сафина в команду: «Решил меняться, когда достиг пика кризиса»

Рублев о кризисе: то, что нужно что-то менять, я нащупал давно.

16-я ракетка мира Андрей Рублев рассказал, как решил пригласить в команду Марата Сафина .

Двукратный чемпион «Больших шлемов» вошел в команду россиянина перед началом грунтового сезона.

– То, что нужно что-то менять, я нащупал давно. Просто не знал, как и что именно, наверное. Сейчас больше стал понимать, что именно и как.

– Ты всегда копаешься в себе, пытаешься найти именно в себе что-то. Потом, наверное, произошел в сезоне какой-то момент, когда ты понял, что может кто-то может тебе помочь. Не было момента, когда ты подумал об изменениях в команде?

– В себе я копаюсь, потому что во всем всегда виноват ты сам: неважно, в теннисе или в жизни. Во всем, что происходит, виноват ты сам, поэтому копаться в других нет смысла. Насчет команды... опять же, это зависит от тебя. Если ты задаешься вопросом, почему ты с этим человеком работаешь: привык, не можешь или видишь, что он уже ничего не дает... это твоя вина. Ты должен следить за этими моментами, отслеживать.

– В недавних интервью ты говорил о том, что пожертвовал сиюминутным результатом, чтобы построить нового Андрея Рублева. В какой момент ты решил это делать? Это было тогда в марте или чуть позже?

– Какие-то внутренние чувства давно были. Просто это прокатывало в плане каких-то результатов и всего такого. Когда достиг пика своего кризиса, я понял, что не хочу, не могу. Не знаю, как и что, но не могу так жить, нужно что-то как-то делать, менять. И просто стал дальше потихоньку [менять].

– Насколько процентов ты бы сейчас оценил эти изменения, за которые взялся?

– Процентов 60, наверное, точно, – сказал Рублев в эфире «Больше! Лайв».

