Алькарас о перелете с Синнером после финала в Пекине: «Это странно. Но в теннисе у нас со всеми хорошие отношения, так что мы можем так делать»
Карлос Алькарас рассказал о перелете в одном самолете с Янником Синнером.
После финала в Пекине они вместе на частном самолете полетели в Шанхай.
– Каково сначала играть со своим главным соперником, а потом лететь с ним в одном самолете?
– Это странно. Но, думаю, теннис этим и отличается от других видов спорта. Мы сражаемся друг против друга – трехчасовой матч, он был очень близок к победе, но в итоге выиграл я. А через два часа мы в одном самолете, шутим, смеемся, говорим о жизни, будто до этого ничего не случилось.
Возможно, в других видах спорта это невозможно. Конечно, когда мы выходим на матч, мы всегда хотим выиграть. Но у нас со всеми очень хорошие отношения, в том числе вне корта, так что мы можем [летать на одном самолете].
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TennisTV
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости