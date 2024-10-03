Алькарас о перелете с Синнером после финала в Пекине: «Это странно. Но в теннисе у нас со всеми хорошие отношения, так что мы можем так делать»

Карлос Алькарас рассказал о перелете в одном самолете с Янником Синнером.

После финала в Пекине они вместе на частном самолете полетели в Шанхай.

– Каково сначала играть со своим главным соперником, а потом лететь с ним в одном самолете?

– Это странно. Но, думаю, теннис этим и отличается от других видов спорта. Мы сражаемся друг против друга – трехчасовой матч, он был очень близок к победе, но в итоге выиграл я. А через два часа мы в одном самолете, шутим, смеемся, говорим о жизни, будто до этого ничего не случилось.

Возможно, в других видах спорта это невозможно. Конечно, когда мы выходим на матч, мы всегда хотим выиграть. Но у нас со всеми очень хорошие отношения, в том числе вне корта, так что мы можем [летать на одном самолете].