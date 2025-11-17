  • Спортс
  • Джокович получил золотую визу Греции – вероятно, через покупку недвижимости более чем за $900 тысяч (Greek City Times)
Новаку Джоковичу выдали золотую визу Греции.

24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович получил золотую визу Греции, пишет Greek City Times со ссылкой на сербское медиа Sportal.

По информации источника, Джокович вместе с семьей приобрел недвижимость, что позволило ему получить статус резидента Афин. «Золотая виза» дает право свободно путешествовать по странам Шенгенской зоны без обычной визы и не имеет срока действия. Она автоматически распространяется на супруга или супругу, детей до 21 года и родителей обеих сторон.

Для участия в программе требуется вложить не менее £352 тыс. (около 464 тысяч долларов), а в афинском регионе – от £705 тыс. (примерно 929 тысяч долларов).

Ранее сообщалось, что этой осенью Джокович переехал в пригород Афин и получил вид на жительство в Греции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: greekcitytimes.com
logoНовак Джокович
деньги
logoATP
