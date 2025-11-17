  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рублев о словах Оже-Альяссима про жалобы игроков на график: «Все по делу. Я не жалуюсь на календарь и играю столько, сколько хочу»
1

Рублев о словах Оже-Альяссима про жалобы игроков на график: «Все по делу. Я не жалуюсь на календарь и играю столько, сколько хочу»

Рублев поддержал слова Оже-Альяссима о жалобах теннисистов на плотный график.

16-я ракетка мира Андрей Рублев поддержал слова Феликса Оже-Альяссима о теннисном расписании.

Ранее канадец на пресс-конференции в Турине отреагировал на жалобы игроков на плотный график, в том числе сказав: «Хочешь играть меньше турниров – оставайся дома. Тебя никто не принуждает тут быть».

– Все по делу. 

Я не жалуюсь на календарь и играю столько, сколько хочу. Много это или нет – это уже другой вопрос. Но это мое решение – могу играть, могу не играть.

– Мы знаем, что ты очень много играешь – наверное, больше всех в туре. Бывало такое, что ты замахнулся на такое количество, а потом такой: «Блин, наверное, что-то я очень много на себя взял»? 

– Вот сейчас, наверное. Первый раз за 20 лет.

– Ты сам к этому пришел? 

– Я стал как будто это чувствовать, но не до конца мог себе в этом признаться. Потом получилось признаться. 

– Как ты относишься к двухнедельным «Мастерсам»? Отрицательно, положительно или тебе вообще все равно? 

– Никак. Есть свои плюсы, есть минусы. Смотря что рассматриваем.

– Очень много говорилось про минусы, что многие топ-игроки, как ты, не восстанавливаются, не отдыхают. А какие плюсы? 

– Как раз-таки наоборот – восстанавливаешься ты больше, потому что играешь две недели, у тебя больше выходных. Ты играешь матч, и у тебя минимум через день следующий, а иногда – через два дня, – сказал Рублев в эфире «Больше! Лайв».

Элиту тенниса бесят длинные турниры – а их в туре теперь вагон

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
logoАндрей Рублев
logoФеликс Оже-Альяссим
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Соболенко снялась в фотосессии для Vogue Arabia
1 минуту назадФото
Муте подал с руки в матче с Коллиньоном в 1/4 финала Кубка Дэвиса
19 минут назадВидео
Джокович может вложиться в теннисный центр рядом с Афинами стоимостью 20 млн евро (Tennis24)
сегодня, 16:18
Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Муте борется с Коллиньоном, Риндеркнеш встретится с Бергсом
сегодня, 15:00Live
Нисикори провел первый официальный матч с августа
сегодня, 14:34
Рублев после месяца без тенниса: «Пока еще не появилось чувство, что вот хочу прямо играть, тренироваться»
сегодня, 12:51
Рублев об Алькарасе и Синнере: «Они играют в теннис. А я играю, чтобы не проиграть»
сегодня, 11:23
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
вчера, 10:43Опрос
Алькарас и Фриц сыграют на Кубке Лэйвера-2026
сегодня, 10:44
Алькарас снялся с Кубка Дэвиса из-за травмы бедра
сегодня, 09:28
Ко всем новостям
Последние новости
Теннисистка Шнайдер презентовала третий комплект формы «Акрона»
сегодня, 13:36Фото
Тренер «Милана» Аллегри пришел на матч Синнера и Зверева на итоговом
12 ноября, 21:15Фото
Петрова приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава» и провела мастер-класс для детей в рамках проекта «Кубок Надежды»
11 ноября, 17:53Фото
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
9 ноября, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18