Рублев о словах Оже-Альяссима про жалобы игроков на график: «Все по делу. Я не жалуюсь на календарь и играю столько, сколько хочу»

Рублев поддержал слова Оже-Альяссима о жалобах теннисистов на плотный график.

16-я ракетка мира Андрей Рублев поддержал слова Феликса Оже-Альяссима о теннисном расписании.

Ранее канадец на пресс-конференции в Турине отреагировал на жалобы игроков на плотный график, в том числе сказав : «Хочешь играть меньше турниров – оставайся дома. Тебя никто не принуждает тут быть».

– Все по делу.

Я не жалуюсь на календарь и играю столько, сколько хочу. Много это или нет – это уже другой вопрос. Но это мое решение – могу играть, могу не играть.

– Мы знаем, что ты очень много играешь – наверное, больше всех в туре. Бывало такое, что ты замахнулся на такое количество, а потом такой: «Блин, наверное, что-то я очень много на себя взял»?

– Вот сейчас, наверное. Первый раз за 20 лет.

– Ты сам к этому пришел?

– Я стал как будто это чувствовать, но не до конца мог себе в этом признаться. Потом получилось признаться.

– Как ты относишься к двухнедельным «Мастерсам»? Отрицательно, положительно или тебе вообще все равно?

– Никак. Есть свои плюсы, есть минусы. Смотря что рассматриваем.

– Очень много говорилось про минусы, что многие топ-игроки, как ты, не восстанавливаются, не отдыхают. А какие плюсы?

– Как раз-таки наоборот – восстанавливаешься ты больше, потому что играешь две недели, у тебя больше выходных. Ты играешь матч, и у тебя минимум через день следующий, а иногда – через два дня, – сказал Рублев в эфире «Больше! Лайв».

Элиту тенниса бесят длинные турниры – а их в туре теперь вагон