United Cup. Испания попала в группу с Аргентиной и США, Италия – с Францией, Германия – с Польшей

Состоялась жеребьевка United Cup-2026.

В Австралии прошла жеребьевка командного турнира United Cup, который состоится со 2 по 11 января.

Группы A, С и Е сыграют в Перте, B, D и F – в Сиднее.

Перт

Группа A: США, Испания, Аргентина;

Группа С: Италия, Франция, Швейцария;

Группа Е: Великобритания, Греция, Япония;

Сидней

Группа B: Канада, Бельгия, Китай;

Группа D: Австралия, Чехия, Норвегия;

Группа F: Германия, Польша, Нидерланды.

Составы участников здесь .