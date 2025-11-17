United Cup. Испания попала в группу с Аргентиной и США, Италия – с Францией, Германия – с Польшей
Состоялась жеребьевка United Cup-2026.
В Австралии прошла жеребьевка командного турнира United Cup, который состоится со 2 по 11 января.
Группы A, С и Е сыграют в Перте, B, D и F – в Сиднее.
Перт
Группа A: США, Испания, Аргентина;
Группа С: Италия, Франция, Швейцария;
Группа Е: Великобритания, Греция, Япония;
Сидней
Группа B: Канада, Бельгия, Китай;
Группа D: Австралия, Чехия, Норвегия;
Группа F: Германия, Польша, Нидерланды.
Составы участников здесь.
