Руне о разрыве ахилла: «Прошлого не вернуть. Возможно, это и есть та пощечина, которая была мне нужна, чтобы я начал серьезно относиться к своему таланту»

Руне о разрыве ахиллова сухожилия: по всем законам это не должно было случиться.

Хольгер Руне дал первое интервью после разрыва ахиллова сухожилия.

Датчанин получил травму месяц назад по ходу матча с Юго Эмбером на турнире в Стокгольме. 21 октября он перенес операцию.

«Честно говоря, моя травма стала шоком не только для теннисистов, но и для спортсменов в целом. С голеностопом у меня никогда не было проблем, тело было в идеальном состоянии. Никаких признаков воспаления – это я знаю точно. После тяжелой весны я прошел серию анализов крови, клеточных тестов, сканов, МРТ – полный чек-ап. И все показатели говорили одно: физически я очень крепок.

По всем законам это не должно было случиться – просто не могло. Мне 22, я здоров, силен – и все же это произошло. Но я не верю в «невезение» в спорте. Ничего не бывает просто так: у каждой ситуации есть причина и объяснение.

Самая вероятная причина – накопленная усталость. И это, честно, тревожный сигнал для всего спортивного мира. Спорт – это индустрия развлечений, и мы любим выступать, любим, когда людям нравится за нами наблюдать. Но при этом нужно уметь слышать свое тело. А это непросто, когда так сильно любишь игру – теннис, турниры, атмосферу, болельщиков.

Я никогда не сомневался, насколько люблю теннис, но, наверное, воспринимал свой талант как данность. Иногда позволял себе слишком многое. Теперь я снова чувствую настоящее желание играть и понимаю, что многие вещи мог – и должен был – делать иначе. Не только в тренировках, которые я обожаю, но и во всем вокруг: питание, режим и так далее.

Чтобы подняться в топ-5 и выше, чтобы выигрывать «Шлемы», нужно быть стабильным во всем. Но путь к цели не всегда прямой. Мне кажется, эти последние годы… они были мне нужны. Чтобы взрослеть в своем темпе.

Конечно, это стоило мне позиций в рейтинге и трофеев, но, возможно, по-другому и быть не могло. Прошлого не вернуть. Возможно, это и есть та пощечина, которая была мне нужна, чтобы я начал серьезно относиться к своему таланту. Честно, я с нетерпением жду, когда выйду на новый уровень», – сказал Руне.