  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Руне о разрыве ахилла: «Прошлого не вернуть. Возможно, это и есть та пощечина, которая была мне нужна, чтобы я начал серьезно относиться к своему таланту»
10

Руне о разрыве ахилла: «Прошлого не вернуть. Возможно, это и есть та пощечина, которая была мне нужна, чтобы я начал серьезно относиться к своему таланту»

Руне о разрыве ахиллова сухожилия: по всем законам это не должно было случиться.

Хольгер Руне дал первое интервью после разрыва ахиллова сухожилия. 

Датчанин получил травму месяц назад по ходу матча с Юго Эмбером на турнире в Стокгольме. 21 октября он перенес операцию.

«Честно говоря, моя травма стала шоком не только для теннисистов, но и для спортсменов в целом. С голеностопом у меня никогда не было проблем, тело было в идеальном состоянии. Никаких признаков воспаления – это я знаю точно. После тяжелой весны я прошел серию анализов крови, клеточных тестов, сканов, МРТ – полный чек-ап. И все показатели говорили одно: физически я очень крепок.

По всем законам это не должно было случиться – просто не могло. Мне 22, я здоров, силен – и все же это произошло. Но я не верю в «невезение» в спорте. Ничего не бывает просто так: у каждой ситуации есть причина и объяснение.

Самая вероятная причина – накопленная усталость. И это, честно, тревожный сигнал для всего спортивного мира. Спорт – это индустрия развлечений, и мы любим выступать, любим, когда людям нравится за нами наблюдать. Но при этом нужно уметь слышать свое тело. А это непросто, когда так сильно любишь игру – теннис, турниры, атмосферу, болельщиков.

Я никогда не сомневался, насколько люблю теннис, но, наверное, воспринимал свой талант как данность. Иногда позволял себе слишком многое. Теперь я снова чувствую настоящее желание играть и понимаю, что многие вещи мог – и должен был – делать иначе. Не только в тренировках, которые я обожаю, но и во всем вокруг: питание, режим и так далее.

Чтобы подняться в топ-5 и выше, чтобы выигрывать «Шлемы», нужно быть стабильным во всем. Но путь к цели не всегда прямой. Мне кажется, эти последние годы… они были мне нужны. Чтобы взрослеть в своем темпе.

Конечно, это стоило мне позиций в рейтинге и трофеев, но, возможно, по-другому и быть не могло. Прошлого не вернуть. Возможно, это и есть та пощечина, которая была мне нужна, чтобы я начал серьезно относиться к своему таланту. Честно, я с нетерпением жду, когда выйду на новый уровень», – сказал Руне.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Hard Court
logoХольгер Руне
травмы
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Руне показал, как тренируется на корте после разрыва ахилла. Он бил по мячу в сидячем положении
31 октября, 13:05Видео
Руне показал, как восстанавливается после операции на ахилле
27 октября, 16:03Фото
Руне перенес операцию на ахилле
21 октября, 17:34Фото
Главные новости
Соболенко снялась в фотосессии для Vogue Arabia
1 минуту назадФото
Муте подал с руки в матче с Коллиньоном в 1/4 финала Кубка Дэвиса
19 минут назадВидео
Джокович может вложиться в теннисный центр рядом с Афинами стоимостью 20 млн евро (Tennis24)
сегодня, 16:18
Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Муте борется с Коллиньоном, Риндеркнеш встретится с Бергсом
сегодня, 15:00Live
Нисикори провел первый официальный матч с августа
сегодня, 14:34
Рублев после месяца без тенниса: «Пока еще не появилось чувство, что вот хочу прямо играть, тренироваться»
сегодня, 12:51
Рублев об Алькарасе и Синнере: «Они играют в теннис. А я играю, чтобы не проиграть»
сегодня, 11:23
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
вчера, 10:43Опрос
Алькарас и Фриц сыграют на Кубке Лэйвера-2026
сегодня, 10:44
Алькарас снялся с Кубка Дэвиса из-за травмы бедра
сегодня, 09:28
Ко всем новостям
Последние новости
Теннисистка Шнайдер презентовала третий комплект формы «Акрона»
сегодня, 13:36Фото
Тренер «Милана» Аллегри пришел на матч Синнера и Зверева на итоговом
12 ноября, 21:15Фото
Петрова приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава» и провела мастер-класс для детей в рамках проекта «Кубок Надежды»
11 ноября, 17:53Фото
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
9 ноября, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18