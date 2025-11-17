Синнер и Алькарас заработали в 2025-м втрое больше ближайших преследователей
Синнер и Алькарас – лучшие в туре по сумме призовых за 2025 год.
Чемпион итогового турнира Янник Синнер стал лидером сезона-2025 по призовым: за год он заработал $19 114 396.
Также в топ-10 вошли:
2. Карлос Алькарас – $18 803 427;
3. Александр Зверев – $5 976 268;
4. Тэйлор Фриц – $5 456 536;
5. Феликс Оже-Альяссим – $5 228 696;
6. Алекс де Минаур – $5 192 227;
7. Новак Джокович – $5 127 245;
8. Лоренцо Музетти – $4 682 629;
9. Бен Шелтон – $4 600 653;
10. Джек Дрэйпер – $3 421 704.
В двадцатку попали трое россиян:
12. Андрей Рублев – $3 047 413;
15. Даниил Медведев – $2 877 831;
16. Карен Хачанов – $2 774 481.
