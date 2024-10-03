Алькарас о расписании тура: «Я приехал на финал в Пекине сразу со всеми вещами, потому что после надо было бежать, чтобы успеть на самолет»

Карлос Алькарас прокомментировал календарь мужского тура.

«Вчера мы закончили трехчасовой [финал в Пекине] в половину девятого или в девять. У меня не было времени ни на что. Я приехал на матч сразу со всеми вещами, потому что знал, что сразу после надо будет бежать, чтобы успеть на самолет. Мы прилетели в 4 утра, чтобы подготовиться и немного поспать в Шанхае. Сразу после этого мне надо адаптироваться к условиям и готовиться к первому матчу.

Календарь очень, очень плотный. Мы путешествуем от турнира к турниру, и промежуток между ними – один-два дня. Это тяжело, но приходится привыкать».

Первый матч Алькараса в Шанхае состоится в воскресенье, испанец начинает играть со второго круга.