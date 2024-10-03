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Осака о словах, что она «однодневка»: «Как можно быть однодневкой и при этом выиграть четыре «Больших шлема»?»

Наоми Осака отреагировала на критику в свой адрес.

«Только что увидела, что кто-то назвал меня однодневкой. Как можно быть однодневкой и при этом выиграть четыре «Больших шлема», нести олимпийский огонь, много раз побеждать соперниц из топ-20 и быть близкой к топ-50 через год после рождения ребенка? Вы даже ногтем не достанете до моих достижений», – написала экс-первая ракетка мира.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @naomiosaka
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