Осака о словах, что она «однодневка»: «Как можно быть однодневкой и при этом выиграть четыре «Больших шлема»?»
Наоми Осака отреагировала на критику в свой адрес.
«Только что увидела, что кто-то назвал меня однодневкой. Как можно быть однодневкой и при этом выиграть четыре «Больших шлема», нести олимпийский огонь, много раз побеждать соперниц из топ-20 и быть близкой к топ-50 через год после рождения ребенка? Вы даже ногтем не достанете до моих достижений», – написала экс-первая ракетка мира.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @naomiosaka
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости