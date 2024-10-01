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Осака о Чжан Шуай: «Не представляю, какой психологической стойкостью нужно обладать, чтобы справиться с 24 поражениями подряд»

Наоми Осака рассказала о хороших отношениях с Чжан Шуай.

«Когда я только пришла в тур, она в каком-то смысле меня опекала. Все это время она невероятно тепло ко мне относилась. Я к ней очень привязалась.

Я не могу не радоваться ее успехам, потому что знаю о ее проблемах, и, можно сказать, мы вместе столкнулись с трудностями. Я ее очень люблю. У нее очень доброе сердце».

Также Осака высказалась о 24-матчевой серии поражений, которую Чжан прервала в Пекине. Сегодня китаянка вышла в четвертьфинал.

«Я не могу представить себя в такой ситуации, потому что для меня это очень страшно. Мне уже два поражения подряд снятся в кошмарах, поэтому я не представляю, какой психологической стойкостью нужно обладать, чтобы справиться с 24.

Это доказывает, как сильно она любит этот спорт, потому что я вижу, как она ежедневно тренируется после поражений и вообще всегда, когда мы участвуем в одном турнире. Она очень чистый человек».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт WTA
logoWTA
logoЧжан Шуай
logoChina Open
logoНаоми Осака
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