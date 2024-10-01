Осака о Чжан Шуай: «Не представляю, какой психологической стойкостью нужно обладать, чтобы справиться с 24 поражениями подряд»
«Когда я только пришла в тур, она в каком-то смысле меня опекала. Все это время она невероятно тепло ко мне относилась. Я к ней очень привязалась.
Я не могу не радоваться ее успехам, потому что знаю о ее проблемах, и, можно сказать, мы вместе столкнулись с трудностями. Я ее очень люблю. У нее очень доброе сердце».
Также Осака высказалась о 24-матчевой серии поражений, которую Чжан прервала в Пекине. Сегодня китаянка вышла в четвертьфинал.
«Я не могу представить себя в такой ситуации, потому что для меня это очень страшно. Мне уже два поражения подряд снятся в кошмарах, поэтому я не представляю, какой психологической стойкостью нужно обладать, чтобы справиться с 24.
Это доказывает, как сильно она любит этот спорт, потому что я вижу, как она ежедневно тренируется после поражений и вообще всегда, когда мы участвуем в одном турнире. Она очень чистый человек».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий