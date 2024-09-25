Наоми Осака: «Сейчас цель – быть сеяной на Australian Open»
Наоми Осака рассказала о цели на этот сезон.
«Для меня азиатская серия полна возможностей. Я всегда хорошо выступаю под конец года и всегда его жду. Особенно учитывая два турнира в Японии – для меня это время найти в себе силы и показать очень хорошие результаты.
Сейчас цель – быть сеяной на Australian Open. Я бы очень этого хотела. Я хотела бы избежать встречи с Каролин Гарсия (улыбается). Да, я просто хочу, чтобы я вошла в число сеяных, но я не буду слишком сильно на себя давить. Я просто иду к этому день за днем».
На этой неделе японка 73-я в рейтинге. С Гарсия она дважды играла в первом круге Australian Open – в 2021-м и 2024-м.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Осаки
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