Осака о травме, из-за которой снялась с матча против Гауфф: «На тренировке у меня защемило спину, и я не была уверена, смогу ли вообще сыграть»
Наоми Осака рассказала о травме поясницы, из-за которой снялась с матча.
Во вторник она не доиграла четвертый круг в Пекине против Коко Гауфф (6:3, 4:6, отказ).
«Всем привет, хотела сказать, что я очень благодарна и рада, что сыграла в Пекине.
И все же мне кажется, что я должна рассказать небольшую предысторию сегодняшнего матча: на тренировке у меня защемило спину, и я не была уверена, смогу ли вообще сыграть, но хотела попробовать. К сожалению, во время матча ситуация только усугублялась. Но оно того стоило, лол 😅», – написала Осака.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @naomiosaka
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости