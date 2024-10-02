Осака о травме, из-за которой снялась с матча против Гауфф: «На тренировке у меня защемило спину, и я не была уверена, смогу ли вообще сыграть»

Наоми Осака рассказала о травме поясницы, из-за которой снялась с матча.

Во вторник она не доиграла четвертый круг в Пекине против Коко Гауфф (6:3, 4:6, отказ).

«Всем привет, хотела сказать, что я очень благодарна и рада, что сыграла в Пекине.

И все же мне кажется, что я должна рассказать небольшую предысторию сегодняшнего матча: на тренировке у меня защемило спину, и я не была уверена, смогу ли вообще сыграть, но хотела попробовать. К сожалению, во время матча ситуация только усугублялась. Но оно того стоило, лол 😅», – написала Осака.