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Алькарас о прозвище «Фед-05»: «Я слишком далек от того уровня»

Карлос Алькарас считает, что не дотягивает до уровня Роджера Федерера.

Испанец принес сборной Европы победу над сборной Мира на Кубке Лэйвера. Он заработал 8 из 13 очков.

– У команды Мира есть для тебя новое имя. Они назвали тебя «Фед-05». Это значит, что ты играешь как Роджер в 2005-м. Этот год [в исполнении Федерера]  многими считается лучшим сезоном, который кто-либо проводил в истории тенниса.

(улыбается и смотрит на Федерера).

Я слишком далек от того уровня. Надеюсь, когда-то смогу его достичь, но это невозможно. Им нужно придумать что-то другое, потому что Фед-05 навсегда принадлежит ему.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
logoРоджер Федерер
logoATP
logoКубок Лэйвера
logoКарлос Алькарас
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