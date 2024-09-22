Алькарас о прозвище «Фед-05»: «Я слишком далек от того уровня»
Карлос Алькарас считает, что не дотягивает до уровня Роджера Федерера.
Испанец принес сборной Европы победу над сборной Мира на Кубке Лэйвера. Он заработал 8 из 13 очков.
– У команды Мира есть для тебя новое имя. Они назвали тебя «Фед-05». Это значит, что ты играешь как Роджер в 2005-м. Этот год [в исполнении Федерера] многими считается лучшим сезоном, который кто-либо проводил в истории тенниса.
– (улыбается и смотрит на Федерера).
Я слишком далек от того уровня. Надеюсь, когда-то смогу его достичь, но это невозможно. Им нужно придумать что-то другое, потому что Фед-05 навсегда принадлежит ему.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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