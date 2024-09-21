Алькарас о Кубке Лэйвера: «На обычных турнирах я смотрю на команду после каждого очка, но здесь на партнеров по команде я смотрю намного чаще»
Карлос Алькарас поделился впечатлениями от игры на Кубке Лэйвера.
Испанец победил Бена Шелтона и принес команде два очка.
«Великолепно чувствовать поддержку. А иногда здорово и побыть тренером.
Обычно я смотрю на команду после каждого очка. Но здесь на партнеров по команде я смотрю намного чаще (улыбается).
Это другое чувство и уникальный опыт, которым я наслаждаюсь. Например, есть Григор [Димитров], который мне подсказывает, говорит тактику, что нужно делать во время матча. Это сумасшествие. Есть Стефанос [Цицицпас], все эти игроки, которые со мной.
Я запомню этот опыт надолго. И я очень многому здесь научился».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @LaverCup
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости