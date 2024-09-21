Алькарас о Кубке Лэйвера: «На обычных турнирах я смотрю на команду после каждого очка, но здесь на партнеров по команде я смотрю намного чаще»

Карлос Алькарас поделился впечатлениями от игры на Кубке Лэйвера.

Испанец победил Бена Шелтона и принес команде два очка.

«Великолепно чувствовать поддержку. А иногда здорово и побыть тренером.

Обычно я смотрю на команду после каждого очка. Но здесь на партнеров по команде я смотрю намного чаще (улыбается).

Это другое чувство и уникальный опыт, которым я наслаждаюсь. Например, есть Григор [Димитров], который мне подсказывает, говорит тактику, что нужно делать во время матча. Это сумасшествие. Есть Стефанос [Цицицпас], все эти игроки, которые со мной.

Я запомню этот опыт надолго. И я очень многому здесь научился».