Федерер о дебюте Алькараса на Кубке Лэйвера: «Я почти не знаю Карлоса, поэтому очень рад, что смогу впервые понаблюдать за его игрой»
«Я почти не знаю Карлоса, поэтому очень рад, что смогу впервые понаблюдать за его игрой.
Я только однажды тренировался с ним на «Уимблдоне» – он тогда еще был юниором. На следующий день тренер спросил у меня: «Хочешь снова с ним размяться?», а я ответил: «Нет, я лучше разомнусь с его тренером Хуаном Карлосом Ферреро, моим ровесником». Я смогу извиниться перед Карлосом на этой неделе (смеется)».
Также швейцарец считает, что сборная Европы возьмет реванш у сборной Мира за поражения в двух последних розыгрышах.
«Думаю, в этом году команда Европы очень сильна и хорошо укомплектована. Мы играем на привычной высоте, поэтому, на мой взгляд, фавориты должны побеждать. Всегда говорю «мы», потому что сам в команде Европы – мы будем однозначными фаворитами в одиночных матчах, хоть в команде Мира сейчас тоже очень сильные и заряженные игроки. Все равно думаю, что большинство одиночных матчей заберет команда Европы, а парных – команда Мира».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий