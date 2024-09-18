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  • Федерер о дебюте Алькараса на Кубке Лэйвера: «Я почти не знаю Карлоса, поэтому очень рад, что смогу впервые понаблюдать за его игрой»
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Федерер о дебюте Алькараса на Кубке Лэйвера: «Я почти не знаю Карлоса, поэтому очень рад, что смогу впервые понаблюдать за его игрой»

Роджер Федерер высказался о дебюте Карлоса Алькараса на Кубке Лэйвера.

«Я почти не знаю Карлоса, поэтому очень рад, что смогу впервые понаблюдать за его игрой.

Я только однажды тренировался с ним на «Уимблдоне» – он тогда еще был юниором. На следующий день тренер спросил у меня: «Хочешь снова с ним размяться?», а я ответил: «Нет, я лучше разомнусь с его тренером Хуаном Карлосом Ферреро, моим ровесником». Я смогу извиниться перед Карлосом на этой неделе (смеется)».

Также швейцарец считает, что сборная Европы возьмет реванш у сборной Мира за поражения в двух последних розыгрышах.

«Думаю, в этом году команда Европы очень сильна и хорошо укомплектована. Мы играем на привычной высоте, поэтому, на мой взгляд, фавориты должны побеждать. Всегда говорю «мы», потому что сам в команде Европы – мы будем однозначными фаворитами в одиночных матчах, хоть в команде Мира сейчас тоже очень сильные и заряженные игроки. Все равно думаю, что большинство одиночных матчей заберет команда Европы, а парных – команда Мира».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: lavercup.com
logoРоджер Федерер
logoATP
logoКубок Лэйвера
logoКарлос Алькарас
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