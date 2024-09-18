Энди Роддик: «Синнер – самый расслабленный теннисист, которого я когда-либо видел перед финалом ТБШ – за исключением Роджера»

Энди Роддик восхищен спокойствием чемпиона US Open Янника Синнера.

«Я никогда раньше не встречался с Янником. Я мало с кем знаком из игроков, потому что не присутствую на всех турнирах. Я быстро поздоровался и сразу ушел, мой главный страх – помешать кому-то, когда он готовится к матчу или чему-то еще.

Но он самый расслабленный теннисист, которого я когда-либо видел перед финалом «Большого шлема» – за исключением Роджера. В его поведении есть такая спокойная уверенность. Даже то, как он празднует [победы] – не для всех. Это скорее просто облегчение, и кажется, что уже спустя час после финала US Open он был готов играть снова. Для большинства других людей это было бы проблемой.

После матча Янник говорит про свои удары и про то, как он хочет как можно скорее вернуться к работе и улучшать свою игру – всего лишь спустя час после [финала] US Open. Это очень пугает. Он играет почти без стресса».

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